Туляки увидят метеорный поток Леониды

Фото из архива Myslo.

С 3 по 30 ноября действует метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Лев (Leon. В ночь на 18 ноября он достигнет своего пика — ожидается около 15 метеоров в час в зените. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Условия наблюдения Леонид в 2023 году — благоприятные. Метеорный поток будет хорошо виден в обоих полушариях. Звездопад лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде. Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/с.

В 1966 году во время метеорного шторма из созвездия Льва земляне наблюдали 10 000 метеоров за час — это 2 или 3 метеора в секунду. Такое явление может повториться лишь в 2099 году.