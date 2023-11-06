Сверить прицел с вратарем: как «Арсенал» победил «Родину»

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Совсем недавно лишь в концовке он преодолел сопротивление «Кубани», теперь же с большим трудом, и вновь ближе к концу матча, заставил капитулировать одного из фаворитов — московскую «Родину». А ведь еще недавно тульская команда с полным основанием считалась лишь чемпионом первых таймов. Время бежит.

За короткий промежуток времени «Арсенал» и «Родина» сыграли в Туле во второй раз. Две с лишним недели назад это была игра на Кубок, теперь — календарный матч чемпионата. Однако серия плей-офф для обеих команд словно продолжилась и в этот раз. У москвичей под ногами горит земля, и каждая новая потеря очков практически равносильна для них потере всего сезона. Мечты о Премьер-лиге с их суперпуперсоставом приходится опять откладывать, отставание от лидеров растет.

А «Арсенал» разбежался. Он уже в каждом матче не мучается, а играет в яркий, созидательный футбол.

Главный тренер «Родины» Франк Артига (в этом сочетании есть какая-то странная игра слов — российской «Родиной» руководит испанский тренер) после матча рассказывал о том, что команда проиграла еще в первом тайме, так нельзя. По его мнению, команде не хватало агрессивности. Хотя, вспомним, до перерыва москвичи не пропустили. Но в том изобилии голевых моментов у их ворот и была заложена основа для будущей победы.

При этом «Родина» действительно располагает очень хорошим подбором футболистов, с которым как-то неправильно приезжать в Тулу только обороняться. Летом родные, как их иногда по созвучию с названием команды именуют, вообще умыкнули из Тулы аж трех футболистов — Сокола, Ткачева и Насырова. Блудный сын тульского футбола Сергей Ткачев, правда, быстро одумался и вернулся назад. А Сокол с Насыровым вот они — один в основе, другой в запасе. Сокол, когда в конце матча москвичи помчались отыгрываться, так даже был весьма настырным в атаках своей команды.

Вот только до перерыва всех этих замечательных футболистов не было видно от слова совсем. Если «Родина» и переходила центр поля, то быстро откатывалась назад, прячась в оборону словно в раковину. Возможно, в этом и был коварный замысел — повторить сценарий кубкового поединка, когда две быстрых атаки решили судьбу противостояния. Да, собственно, при схожей тактике «Арсенал» проиграл москвичам и минувшей весной, еще в прошлом чемпионате и при тренере Парфенове. Из этого действительно можно было сделать вывод, что оружейников можно подловить, если быстро бегать и еще быстрее пасовать. Замышлялось ли именно так — кто ж теперь расскажет. По факту же получилось, что «Родина» в первом тайме, откровенно говоря, отскочила с такой тактикой.

Уже на пятой минуте счет должен был стать 1:0 после фирменной массированной атаки «Арсенала». В результате прессинга родные мяч потеряли, и Кайнов скрытой передачей нашел на фланге адресата в лице Ткачева. Тот обыгрался с Левиным, получил обратный пас и прострелил. Перекладина после удара с нескольких метров по пустым воротам Гелояна, еще долго подрагивала, навевая не очень хорошие предчувствия вратарю гостей. Если это начало, то каким будет продолжение.

Наверняка гости особый акцент делали на том, чтобы максимальное внимание уделять Окоронкво. Но это и развязало руки его партнерам по атаке. Особенно настырен был в первом тайме Гелоян. Да, он так и не забил, хотя моменты имел практически стопроцентные. Но сойдемся на том, что эти моменты Гелоян создавал себе сам, прекрасно читал игру и не просто оказывался в нужной точке, но и выигрывал позицию у защитника. Как это было, например, в том самом эпизоде, когда мяч сотряс перекладину. При этом и сам хорошо играл в подыгрыше, раздавая передачи.

Очное свидание «Арсенала» и «Родины» рассматривалось еще и с точки зрения противостояния двух главных бомбардиров лиги. У Окоронкво перед этим матчем было десять забитых мячей, у Ивана Тимошенко — девять. Но противостояния не вышло. Тимошенко, как объяснил Франк Артига, получил перед поездкой в Тулу небольшую травму. Он даже в заявку на матч не попал. Увеличить же свой бомбардирский счет арсенальский нигериец не сумел, хотя моменты у него были. Окоронкво добивал с разворота все в том же, в очередной раз помянутом, эпизоде с попаданием мяча в перекладину. Он вовремя открылся под передачу Гелояна, так что защитник уже только наблюдал, как Окоронкво переправляет мяч в дальний и незащищенный угол ворот. К сожалению, не смог хорошо подстроиться под мяч и удар не получился. В конце концов Окоронкво порадовал публику эффектным, хоть и неточным ударом через себя, сорвав аплодисменты трибун. А сколько еще при этом проделал работы, вступая во все мыслимые и немыслимые единоборства. Если москвичи неохотно переходили центр поля, то во многом благодаря его усилиям. В любой момент могло аукнуться.

Кому-то, может, покажется, что слишком много комплиментов, но если хорошо, то почему должно быть плохо? К тому же, думается, у Сторожука свои методы работы с командой, на чьих-то статьях они не основаны. На послематчевой пресс-конференции он мельком обронил фразу, на которую и внимания сразу не обратишь. Между тем она достаточно знаковая: по самоотдаче ни к одному из футболистов ни в одном из матчей претензий нет. И ведь действительно, глядя на осенние матчи, понимаешь: может что-то не получаться, но каждый из тех, кто на поле, бьется до конца, без всяких поблажек.

Давно ли мы наблюдали, как даже после ярких побед на своем стадионе футболисты после финального свистка довольно отправлялись в раздевалку, даже не повернувшись к трибунам. Не всегда, конечно, подобное случалось, но и не один раз. И тренеры их от раздевалки к трибунам не отгоняли; наверное, тоже не считали нужным. Сейчас же, когда видишь «Арсенал», счастливо приплясывающий вместе с болельщиками после матча, удивляешься — неужели тем великим игрокам не хотелось чего-то подобного? Или они уже нарадовались в какой-то своей другой жизни, а в наступившей тульской идиллии хотелось тишины и покоя?

Футболистам не стыдно идти после матча к зрителям, а ведь хорошо играет тот, кто умеет пахать на тренировках, это тоже факт.

В желании поделиться своей радостью с другими и есть залог успеха нынешнего «Арсенала». В его игру вернулись эмоции. Вернулась та мальчишеская радость от футбола, за которую мы все и любим эту игру.

Поэтому очень несправедливо, что зрители не спешат возвращаться на стадион. Да, за последние годы немало было сделано такого, чтобы болельщики устали от всего, что связано с «Арсеналом». Да что говорить о болельщиках, если и нынешний главный тренер команды еще полгода назад не очень понимал, где находится и куда попал.

Но любые черные полосы заканчиваются. Если еще недавно мы здесь лишь высказывали предположение, что «Арсенал» может включиться в борьбу за возвращение в Премьер-лигу, то сейчас это констатация происходящего. Никто не поверит, что Тула не думает о повышении. Даже когда что-то не получается, и мяч, как в игре с «Родиной», не идет в ворота, команда не сдувается, а продолжает гнуть свою линию. Награда за это в матче с москвичами, явилась в виде штрафного, назначенного в середине второго тайма.

Причем, судья Олег Соколов некстати для гостей проявил принципиальность. Ведь поначалу арсенальцы попробовали быстро разыграть мяч, но дотошному Соколову это не понравилось. Он показал, что штрафной разыграли по катящемуся мячу. Тогда подошел Кирилл Большаков. Когда уже все были готовы к его удару, вдруг добежал из ворот к месту исполнения удара Никита Кокарев. Что-то присмотрел, оценил, подсказал и тем самым поправил прицел. Большаков перекинул стенку; вратарь гостей Айдаров пытался дотянуться, но мяч не только полетел по уходящей траектории, еще и в последний момент резко свалился вниз. «Арсенал», наконец, повел в счете.

Эпизод с забегом вратаря Александр Сторожук потом объяснил тем, что Никита Кокорев перенял этот прием у Матвея Сафонова, все ж таки оба из одной школы «Краснодара». Сафонов также иногда корректирует стенку. Добавив, что это хороший тон — перенимать у других самое лучшее. Получилось и правда хорошо. Ведь в истории личных взаимоотношений «Арсенал» одержал первую победу над этой московской командой.

«Арсенал» — «Родина» Москва — 1:0 (0:0)

5 ноября. Тула. Центральный стадион, 2411 зрителей. Судьи Олег Соколов (Воронеж), Яков Клепцов, Артур Тиракьянц (оба — Ростов-на-Дону).

Гол: Большаков (62, 1:0).

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Ботака, Большаков, Попов, Макаров, Кайнов, Левин, Ткачев (Барков, 78), Гелоян (Халназаров, 78), Джонатан (Момо Туре, 78; Нижегородов, 90).

«Родина»: Айдаров, Сокол, Крижан, Клещенко, Султонов (Бакаев, 63), Самко (Шилов, 77), Юдинцев (Кочиев, 85), Уэсли, Гордюшенко, Дмитриев (Камышев, 77), Калмыков (Голдобин, 77).

Предупреждены Фищенко (игрок гостей на скамейке запасных, 58), Ботака (66), Попов (90), Камышев (90).