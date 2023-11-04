Международная выставка «Россия»: хотите узнать Россию – начните с Тулы

4 ноября в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум «Россия», на которой представлены все 89 регионов нашей страны.

В открытии выставки принял участие первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.

«Выставка «Россия» – это уникальная возможность познакомиться со всей страной в одном месте. Экспозиция Тульской области напоминает, что начинать узнавать Россию нужно именно с Тулы. По поручению Губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина в регионе особое внимание внимание уделяется повышению туристической привлекательности. На выставке будут ярко и масштабно представлены все бренды и достижения Тульской области. Даже те, кто бывал в Туле, захотят посетить её вновь», – сказал Вячеслав Федорищев.

Стенд Тульской области – один из самых насыщенных на выставке, здесь предусмотрены развлечения на любой вкус. Посетители могут совершить виртуальную пешеходную экскурсию по улице Металлистов и «полет» на воздушном шаре над малыми городами региона с помощью экранов, вмонтированных в пол; записать песню в студии звукозаписи, где установлен микрофон тульского завода «Октава»; стать оператором зенитно-ракетного комплекса «Панцирь С1». Маленькие гости экспозиции запустят паровоз, который сделает остановки в главных достопримечательностях региона, разукрасят свою собственную филимоновскую игрушку или тульский пряник.

Старшеклассники, находящиеся в процессе выбора вуза, могут ознакомиться с образовательными возможностями региона и даже записаться на прием в тульские вузы.

Посетители поделились своими впечатлениями от выставки:

Тимофей Лебедев, г. Москва:

– Выставка большая, хочется всю посмотреть. Пока опробовал на тульской экспозиции микрофон, в который говорил Гагарин, записал в него голосовое сообщение. Здорово, что запись можно оставить себе на память. Я бывал в Тульской области, пряники вкусные у вас.

Наталья Титова, Новомосковск:

– Приятно видеть наш родной регион на такой крупной выставке, очень обрадовались, когда нашли тульскую экспозицию. На память сфотографировалась в фотозоне у мотороллера.

Роман Фомичев, Семфирополь:

– Экспозиция большая, интересная. Особенно был интересен комплекс "Панцирь-С1". Смог ощутить себя в роли его оператора: попробовал сбивать наземные и воздушные цели в симуляторе.

Участие в церемонии открытия памятника Тульскому самовару приняла министр культуры России Ольга Любимова. Это стало возможным благодаря телемосту, организованному на стенде Тульской области.

«Символично, что именно сегодня в День народного единства открылась международная выставка-форум «Россия», событие беспрецедентное по своему масштабу. И прекрасно, что именно сегодня в Туле открыт памятник самовару, как символу объединения, радости и тепла», - отметила Ольга Любимова.

Проект инициирован АО «Технодинамика» и реализован в регионе при поддержке Правительства Тульской области. Это первый крупный памятник самовару, рассказывающий о его истории, в стране. Высота бронзового монумента достигает практически 6 метров, одну его сторону украшают фигуры мастеров, создающих самовар, а другую – сцена тульского чаепития. 2023 год связан с 245-летием начала фабричного производства самоваров в Туле. Для утверждения проекта памятника был проведен конкурс на лучший эскизный проект. Он проходил в несколько этапов. Всего было представлено 35 работ. Победителем творческого конкурса признан тульский художник Юрий Уваркин. На стенде региона был организован телемост в Тулу, с помощью которого все желающие могли наблюдать торжественную церемонию открытия.

Выставка «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. Афиша мероприятий размещена на сайте www.russia.ru, вход для всех посетителей – бесплатно!