  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Всероссийская премия ПроДокторов: в числе лучших — 22 тульских врача - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Всероссийская премия ПроДокторов: в числе лучших — 22 тульских врача
Фото Минздрава Тульской области.

Всероссийская премия ПроДокторов: в числе лучших — 22 тульских врача

Крупнейший в России сайт отзывов о врачах «ПроДокторов» подвел итоги медицинской премии, основанной на реальных отзывах пациентов.

В числе победителей премии — 22 специалиста из 12 государственных медучреждений Тульской области.

По мнению пациентов, на лидирующих позициях в нашем регионе — врачи взрослой и детской областных больниц, перинатального центра, онкодиспансера, Тульской городской больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина, областной стоматологической поликлиники, психитрической больницы, Тульской областной больницы № 2 им. Толстого, а также 3, 9 и 11 Горбольниц Тулы. Из районных медучреждений представлена Щекинская районная больница.

photo_2023-11-04_12-53-33.jpg

Так, руководитель травматолого-ортопедического центра областной больницы Дмитрий Квасов стал лучшим ортопедом региона. Он окончил Медицинский институт ТулГУ. Стаж его работы - 16 лет. Врач провел более 2000 успешных имплантаций эндопротезов.

photo_2023-11-04_12-53-31.jpg

Специалист онкодиспансера Бадратдин Мамедов занял второе место среди онкологов региона. В медицине он уже 18 лет. В Тулу специалист переехал из Смоленска. Врач работает в поликлинике онкодиспансера.

photo_2023-11-04_12-53-37.jpg

Акушер-гинеколог Нурият Хасаева перинатального центра заняла третье место среди акушеров. Стаж работы - 7 лет. Она ведет прием в отделении акушерской патологии беременности и отделения ультразвуковой диагностики филиала на 2-м проезде Гастелло.

Врачи госучреждений - победители премии «ПроДокторов-2023», будут отмечены грамотами и благодарностями минздрава Тульской области.

«Мы уделяем большое внимание профессиональному росту и повышению квалификации врачей, дооснащаем медучреждения современным оборудованием, чтобы наши специалисты могли быстрее и точнее диагностировать и лечить заболевания. Признание пациентов, их благодарные отзывы — лучшая награда и подтверждение качественного оказания медицинской помощи нашим жителям», - сказала замминистра здравоохранения - директор департамента кадровой работы и проектной деятельности Юлия Гончарова.

18 ноября состоится Гран-при премии. На торжественной церемонии назовут имена лучших врачей страны по своей специальности и 10-ти лучших клиник в каждом федеральном округе.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 16:12 +2
Другие статьи по темам
Событие
врачлучший врачпремияПроДокторов
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Международная выставка «Россия»: хотите узнать Россию – начните с Тулы
Международная выставка «Россия»: хотите узнать Россию – начните с Тулы
Анна-Штефания, Ариэль и Матрёна: названы самые редкие имена новорожденных в октябре
Анна-Штефания, Ариэль и Матрёна: названы самые редкие имена новорожденных в октябре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.