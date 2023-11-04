Всероссийская премия ПроДокторов: в числе лучших — 22 тульских врача

Фото Минздрава Тульской области.

Крупнейший в России сайт отзывов о врачах «ПроДокторов» подвел итоги медицинской премии, основанной на реальных отзывах пациентов.

В числе победителей премии — 22 специалиста из 12 государственных медучреждений Тульской области.

По мнению пациентов, на лидирующих позициях в нашем регионе — врачи взрослой и детской областных больниц, перинатального центра, онкодиспансера, Тульской городской больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина, областной стоматологической поликлиники, психитрической больницы, Тульской областной больницы № 2 им. Толстого, а также 3, 9 и 11 Горбольниц Тулы. Из районных медучреждений представлена Щекинская районная больница.

Так, руководитель травматолого-ортопедического центра областной больницы Дмитрий Квасов стал лучшим ортопедом региона. Он окончил Медицинский институт ТулГУ. Стаж его работы - 16 лет. Врач провел более 2000 успешных имплантаций эндопротезов.

Специалист онкодиспансера Бадратдин Мамедов занял второе место среди онкологов региона. В медицине он уже 18 лет. В Тулу специалист переехал из Смоленска. Врач работает в поликлинике онкодиспансера.

Акушер-гинеколог Нурият Хасаева перинатального центра заняла третье место среди акушеров. Стаж работы - 7 лет. Она ведет прием в отделении акушерской патологии беременности и отделения ультразвуковой диагностики филиала на 2-м проезде Гастелло.

Врачи госучреждений - победители премии «ПроДокторов-2023», будут отмечены грамотами и благодарностями минздрава Тульской области.

«Мы уделяем большое внимание профессиональному росту и повышению квалификации врачей, дооснащаем медучреждения современным оборудованием, чтобы наши специалисты могли быстрее и точнее диагностировать и лечить заболевания. Признание пациентов, их благодарные отзывы — лучшая награда и подтверждение качественного оказания медицинской помощи нашим жителям», - сказала замминистра здравоохранения - директор департамента кадровой работы и проектной деятельности Юлия Гончарова.

18 ноября состоится Гран-при премии. На торжественной церемонии назовут имена лучших врачей страны по своей специальности и 10-ти лучших клиник в каждом федеральном округе.