Из-за ремонта путей по Павшинскому мосту два дня не будут ходить трамваи

Ограничение движения начнет действовать в воскресенье в 9 утра, сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения завершающего этапа ремонтных работ трамвайных путей по ул. Павшинский мост будет ограничено движение трамваев с 09:00 5 ноября до 22:00 6 ноября.

Движение трамвайных маршрутов №10 и №14 будет осуществляется по измененной схеме – до Московского вокзала.

В целях снижения негативного воздействия на транспортное обеспечение в период проводимых ремонтных работ приняты меры по увеличению выпуска автобусов:

- на маршруте по регулируемому тарифу № 38 на 1 единицу;

- на маршруте по регулируемому тарифу № 26 на 3 единицы;

- на маршруте по нерегулируемому тарифу № 55 на 4 единицы.