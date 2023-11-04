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Инвесторам рассказали о туристических проектах в Тульской области

Инвесторам рассказали о туристических проектах в Тульской области

3 ноября в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялась презентация туристических проектов для инвестирования.

В настоящее время ключевые задачи – демонстрация возможностей малых городов региона, синхронизация финансирования в рамках федеральных и региональных программ и привлечение инвестиций в отрасль.

Как отметил заместитель председателя комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов, в связи с растущим спросом на рынке внутреннего туризма ведется работа над законопроектом, регулирующим строительство и функционирование некапитальных модульных средств размещения. По его мнению, это приоритетное направление на ближайшие годы.

На мероприятии инвесторам были представлены такие проекты, как: строительство парка-отеля «Ясногорье» на месте бывшего санатория, организация глэмпинга «Аномалия» и круглогодичных экокурортов «Берег Дона» в Куркинском районе, экокурорта «Кондуки», развитие территории бывшего лагеря «Рассвет» в Большой Туле и создание парка модульных домов «Зайцев лес» в п. Зайцево.

Также гостям презентовали туристический потенциал Тулы, Белева, Богородицка, рассказали об инвестиционных площадках в сфере экотуризма.

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