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В Туле открыли крытый скейт-парк на территории «Октавы»
Фото и комментарии: Анна Салькова

В Туле открыли крытый скейт-парк на территории «Октавы»

Новая точка притяжения молодёжи и поклонников скейт-культуры расположилась в павильоне творческого индустриального кластера.

4 ноября в центре Тулы появился первый в городе крытый скейт-парк «База». До этого подобных объектов в оружейной столице было всего лишь два — в ЦПКиО им. Белоусова и на Пролетарской набережной.

Комплекс возвели внутри арт-павильона, в котором раньше выставляли по большей части временные экспозиции. Рампы для скейт-парка изготовили из дерева в короткие сроки — на постройку нового молодёжного пространства ушло около месяца.

«В строительстве участвовали настоящие профессионалы»

Автором крытого скейт-парка в павильоне «Октавы» выступил 33-летний туляк Дмитрий Серафимов. В обычной жизни он юрист, но с самого детства  фанат катания на скейте, сноуборде и роликах.

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— Как возникла идея? 

— С детства мечтал. Но человек живет по своим возможностям. Поэтому когда ни появились, получилось все реализовать. Вот теперь находимся здесь, ждем когда соберутся все причастные.

— Причастные — кого вы имеет в виду? 

— Это гости нашего скейт-парка. Скейтбордисты, самокатеры, ребята, которые на катаются на роликах и лонгбордах. Все те, кто любит скейт-парки и экстремальные виды спорта. 

— Чем-то вдохновлялись при создании?

— Конечно, в принципе главным строителем этого проекта был человек, который в Москве построил их не один десяток. Я говорю про «Sababapark». Все его знают, даже в Туле. То есть в строительстве участвовали настоящие мастера.

— Чем площадка будет отличаться от других скейт-парков в Туле?

— Крытых аналогов в Туле нет. Это будет первая подобная площадка. Также мы готовим целую афишу событий, это тоже такая отличительная черта нашего скейт-парка от других тульских локаций. В других парках доступно только свободное катание и только летом, у нас же можно потренироваться и научиться [кататься] в любое время года.

—Как будет устроена работа скейт-парка? 

— У нас в скейт-парке будет доступно направление «свободного катания». Также готовим систему тренировок. Тренировки будут групповые и индивидуальные. Чуть позже сделаем доступными тренировки для некоторых категорий граждан. Такое тоже будет.

«Для нас — это первый скейт-парк в жизни»

Руку к проекту приложил и директор кластера — Дмитрий Барсенков. Управленец поделился историей создания скейт-парка, рассказал о своей любви к лонгборду и планах «Октавы» на 2024 год.

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— Почему именно скейт-парк? 

— Эгоистичная идея, потому что я обожаю лонгбординг. Очевидно, что скейты и самокаты суперпопулярны для тульской молодежи и подростков. Мы хотим быть «своим» местом для ребят в возрасте 13-18 лет. Я понял, что для этой возрастной категории реально мало мест для досуга. 

Я как-то зашел в «Додо» и встретил знакомых ребят-подростков. Они у меня спросили: «Куда нам можно пойти?». Я с ужасом понял, что пойти реально некуда. Кальян курить? Это не самое детское развлечение. В кино? Сейчас своеобразная подборка фильмов. Театр? Не тот формат, который ждут подростки. В итоге они решили пойти в киберклуб. Я подумал, что это какой-то кошмар и мрак — мы ничего не можем предложить юным ребятам. 

Поэтому сделать пространство, где им будет хорошо и весело, где они могут быть собой — это реально важно. Сначала мы сделали «Октава-Ю», потом родилась идея со скейт-парком в павильоне и я ответил однозначное «да». 

Обсудили этот момент с нашим учредителем Михаилом Шелковым. Человеком, который создал и спонсирует «Октаву». Он тоже согласился. Потом поговорили с предпринимателем Димой Серафимовым и решили делать этот проект. Мы со своей стороны привели пространство в достойный вид, чтобы можно было кататься на скейте. А Дима построил фигуры, привлек райдеров и тренеров, чтобы могли обучать ребят. 

 На месте скейт-парка раньше был арт-павильон, почему отказались от него? 

— Невозможно совместить в одном помещении выставки с катанием на скейте. То есть, от выставочного зала отказались ради строительства скейт-парка. В «Октаве» есть Музей Станка — это фактический центр современного искусства в Туле. Там есть большая мультимедийная экспозиция, есть два выставочных зала. В «Октаве» много дизайна и искусства, а досуга для ребят чуть меньше, чем могло бы быть. Мы выделили павильон как зону для катания. Место, где можно прыгать, общаться, тусоваться.

— То есть спортивная площадка призвана разбавить культурный дискурс «Октавы»? 

— Это наш эксперимент, по сути стартап. Для нас — это первый скейт-парк в жизни. Для Тулы — это не первый опыт создания крытого скейт-парка. Были попытки, не увенчавшиеся успехом. Они однозначно не находились в такой выигрышной локации, как «Октава». Центр города, близко к площади Ленина и парку. Это точка, куда все скейтеры могут пойти в случае плохой погоды. Это будет местом, в которое любой скейтер за совершенно доступные деньги может прийти и покататься. То есть, мы говорим о цене не более 150р/час. Также планируем продажу абонементов и аренду оборудования. 

— Есть какие-то еще планы у «Октавы» на будущий год? 

— Точно будет не меньше четырёх новых интерактивных выставок. Будет несколько проектов от резиденции, в ходе которых творческие люди могут придумывать свои спектакли, свои музыкальные произведения и перформансы. Точно будет курс, связанный с фотографией. Стабильно продолжит работу киноклуб. Планируем несколько фестивалей, как полюбившихся, вроде дня рождения кластера и дня города, так и новые события.

Например, очень хотим сделать фестиваль кофейной культуры.

В Туле — крутейшая кофейная культура. Это «Зерновая», «Бари», «Кофекульт», «Мистер Кап», много других мест. Каждая из этих кофеен представляет собой место высокого уровня. Гораздо лучше средней кофейни в Москве. Поэтому хотим показать регион еще и с этой стороны. Короче, планов много.

 

В честь открытия «Октава» организовала целую праздничную программу, в рамках которой в кластер пригласили московских диджеев и организовали турнир открытия.

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Автор:
сегодня, в 22:00 +1
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