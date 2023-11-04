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Пенсионерка поверила сказкам мошенников и перевела им больше 1 млн рублей
Фото pixabay.com

Пенсионерка поверила сказкам мошенников и перевела им больше 1 млн рублей

За прошедшие сутки у восьми граждан мошенники похитили 2 миллиона 685 тысяч 200 рублей.

За прошедшие сутки у восьми граждан, в возрасте от 24 до 73 лет, мошенниками были похищены 2 миллиона 685 тысяч 200 рублей.

Наибольшей суммы лишилась 68-летняя пенсионерка из Зареченского округа Тулы. Она поверила, что общается с сотрудником правоохранительных органов, и перевела аферистам 1 миллион 111 тысяч 700 рублей.

Похожим образом лишились своих денег 59-летний житель Ефремова, который доверился якобы сотруднику банка и перевел 850 тысяч рублей на банковский счёт, 65-летний мужчина из деревни Ильинка Чернского района – 325 тысяч рублей, 73-летняя и 58-летняя и жительницы Новомосковска «распрощались» в общей сложности с 355 тысячами рублей.

24-летняя женщина из Центрального округа Тулы захотела купить домашнего питомца, увидев объявление о продаже на сайте бесплатных объявлений. Потерпевшая перевела «продавцу» 8 тысяч рублей, но обещанного щенка не получила. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.

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