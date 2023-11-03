Начальник УГИБДД по Тульской области покинул свой пост

Как стало известно Myslo, руководитель Управления ГИБДД по Тульской области Вячеслав Лопаников покинул свой пост. В телефонном разговоре с Myslo он сам подтвердил эту информацию, сообщив, что ушел на заслуженный отдых. Давать какие-либо комментарии Вячеслав Вячеславович отказался.
Сейчас обязаности начальника УГИБДД исполняет Игорь Пекулов.
Ранее Лопатников опровергал слухи о своей возможной отставке.
На пост начальника УГИБДД Вячеслав Лопатников был назначен в 2019 году, переехал к нам из Брянской области.