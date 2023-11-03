  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Начальник УГИБДД по Тульской области покинул свой пост - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Начальник УГИБДД по Тульской области покинул свой пост

Начальник УГИБДД по Тульской области покинул свой пост

Вячеслав Лопатников сразу из отпуска ушел на пенсию.

Как стало известно Myslo, руководитель Управления ГИБДД по Тульской области Вячеслав Лопаников покинул свой пост. В телефонном разговоре с Myslo он сам подтвердил эту информацию, сообщив, что ушел на заслуженный отдых. Давать какие-либо комментарии Вячеслав Вячеславович отказался.

Сейчас обязаности начальника УГИБДД исполняет Игорь Пекулов. 

Ранее Лопатников опровергал слухи о своей возможной отставке.  

На пост начальника УГИБДД Вячеслав Лопатников был назначен в 2019 году, переехал к нам из Брянской области.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор:
сегодня, в 13:18 +1
Другие статьи по темам
Событие
отставка
Люди
Вячеслав Лопатников
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске напротив женской консультации высадили 20 лип
В Новомосковске напротив женской консультации высадили 20 лип
Водитель фуры, насмерть сбивший женщину в центре Тулы, скрылся
Водитель фуры, насмерть сбивший женщину в центре Тулы, скрылся
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.