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Водитель фуры, насмерть сбивший женщину в центре Тулы, скрылся

Водитель фуры, насмерть сбивший женщину в центре Тулы, скрылся

ЧП случилось сегодня, 3 ноября, около 12 часов.

3 ноября в 12.05 на пр. Ленина неподалеку от здания областного суда, произошел наезд транспортного средства на женщину. Пешеход скончалась на месте ДТП.

По данным УГИБДД, наезд произошел возле дома №36 по пр. Ленина. Однако тело погибшей нашли возле здания областного суда - через перекресток. По словам очевидцев, женщину сбила фура и протащила до здания облсуда.

Водитель транспортного средства покинул место происшествия. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся розыскные мероприятия.

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сегодня, в 12:56 0
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