Начальник тульской УГИБДД Вячеслав Лопатников опроверг слухи о своей отставке

Фото из архива Myslo.

«Я в отпуске, не знаю, кто распускает эти слухи», - сказал полковник в телефонной беседе с Myslo.

«Начальник УГИБДД по Тульской области Вячеслав Лопатников может покинуть свой пост», — такая информация появилась в тульских региональных СМИ и соцсетях. Сообщалось, что Вяечслав Лопатников может в ближайшее время покинуть пост руководителя УГИБДД по Тульской области.

Myslo созвонился с Лопатниковым, тот сообщил, что сейчас находится в очередном отпуске на отдыхе. По его словам, уходить никуда не собирается, после отпуска вернется на работу. «Не знаю, кто распускает эти слухи». — заключил Вячеслав Лопатников.

Напомним, на пост начальник УГИБДД Вячеслав Лопатников был назначен в 2019 году, переехал к нам из Брянской области.