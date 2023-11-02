  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле сотрудница банка убедила клиента не переводить деньги мошенникам - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле сотрудница банка убедила клиента не переводить деньги мошенникам
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Туле сотрудница банка убедила клиента не переводить деньги мошенникам

Сотрудники полиции вручили девушке грамоту от руководства областного УМВД.

Руководством УМВД России по Тульской области было принято решение о награждении грамотой менеджера одного из банков. Увидев в зале пожилого мужчину, который нервничал и постоянно разговаривал по телефону, девушка заподозрила неладное.

Вступив в разговор с клиентом, она убедила его не совершать перевод на крупную сумму и немедленно вызвала полицию. Благодаря этому преступление было предотвращено.

Вручая грамоту, заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области Дмитрий Крюченков в очередной раз призвал жителей региона сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:19 +8
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областимошенничествограмотаполиция
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Рядом с ул. Металлистов появятся три новых сквера
Рядом с ул. Металлистов появятся три новых сквера
Алексинские пожарные проводили коллегу на пенсию холодным «душем»: видео
Алексинские пожарные проводили коллегу на пенсию холодным «душем»: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.