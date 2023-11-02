В Туле сотрудница банка убедила клиента не переводить деньги мошенникам

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Руководством УМВД России по Тульской области было принято решение о награждении грамотой менеджера одного из банков. Увидев в зале пожилого мужчину, который нервничал и постоянно разговаривал по телефону, девушка заподозрила неладное.

Вступив в разговор с клиентом, она убедила его не совершать перевод на крупную сумму и немедленно вызвала полицию. Благодаря этому преступление было предотвращено.

Вручая грамоту, заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области Дмитрий Крюченков в очередной раз призвал жителей региона сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.