Пара из Новомосковска трогательно отметила жемчужную свадьбу

Фото комитета по делам ЗАГС и ОДМС в Тульской области

28 октября во Дворце бракосочетания Новомосковска прошло необычное чествование жемчужных юбиляров. Подробности рассказали в комитете по делам ЗАГС и ОДМС в Тульской области.

Семья Хазовых отметила тридцатилетний юбилей супружеской жизни в зале дворца. Юбиляры произнесли теплые и заветные слова благодарности друг другу, а мамы супругов вновь зажгли для них семейный очаг, как 30 лет назад.

– Желаем юбилярам оставаться такими же влюбленными и счастливыми на долгие годы жизни! – сказано на страничке комитета.