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Пара из Новомосковска трогательно отметила жемчужную свадьбу
Фото комитета по делам ЗАГС и ОДМС в Тульской области

Пара из Новомосковска трогательно отметила жемчужную свадьбу

Мамы юбиляров зажгли семейный очаг.

28 октября во Дворце бракосочетания Новомосковска прошло необычное чествование жемчужных юбиляров. Подробности рассказали в комитете по делам ЗАГС и ОДМС в Тульской области.

Семья Хазовых отметила тридцатилетний юбилей супружеской жизни в зале дворца. Юбиляры произнесли теплые и заветные слова благодарности друг другу, а мамы супругов вновь зажгли для них семейный очаг, как 30 лет назад.

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– Желаем юбилярам оставаться такими же влюбленными и счастливыми на долгие годы жизни! – сказано на страничке комитета.

 

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