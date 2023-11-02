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В Тульской области расширили категории военнослужащих, которым будут предоставлены единовременные выплаты

В Тульской области расширили категории военнослужащих, которым будут предоставлены единовременные выплаты

Выплаты будут назначаться в беззаявительном порядке.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в указы, согласно которым выплату в 100 тысяч рублей теперь получат в том числе граждане, заключившие в этом году контракт о прохождении военной службы непосредственно в воинских частях Тульского гарнизона.

Дополнительную выплату в 100 тысяч рублей получат и мобилизованные тульским военкоматом, заключившие после 31 августа 2023 года контракт о прохождении военной службы.

Также уточнено, что выплата в 50 тысяч рублей предоставляется военнослужащим-контрактникам независимо от срока нахождения на боевом слаживании.

Указанные выплаты будут назначаться в проактивном (беззаявительном) порядке.

Порядок предоставления выплат устанавливает министерство труда и социальной защиты Тульской области. Подробнее здесь и здесь.

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