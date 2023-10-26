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Тулу замело снегом: фоторепортаж Myslo
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тулу замело снегом: фоторепортаж Myslo

Сегодня в городе выпал первый снег. Зима в октябре - это надолго?

Скандинавский антициклон принес в Тулу к концу этой недели настоящую метеорологическую зиму. По данным синоптиков, этот снег завтра не растает: в выходные прогнозируются очередные снегопады. Серьезное испытание для автомобилистов! И если вы еще не «переобулись» в зимнюю резину, автомобиль лучше оставить на стоянке до следующей недели: прогнозируется рекордное потепление до +7…+12°. Так что записываться на шиномонтаж лучше не раньше понедельника.

А пока снег завладел Тулой. И это красиво! Смотрите вечерний фоторепортаж Myslo.

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Фотограф:
вчера, в 23:34 +16
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