Тулу замело снегом: фоторепортаж Myslo

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня в городе выпал первый снег. Зима в октябре - это надолго?

Скандинавский антициклон принес в Тулу к концу этой недели настоящую метеорологическую зиму. По данным синоптиков, этот снег завтра не растает: в выходные прогнозируются очередные снегопады. Серьезное испытание для автомобилистов! И если вы еще не «переобулись» в зимнюю резину, автомобиль лучше оставить на стоянке до следующей недели: прогнозируется рекордное потепление до +7…+12°. Так что записываться на шиномонтаж лучше не раньше понедельника.

А пока снег завладел Тулой. И это красиво! Смотрите вечерний фоторепортаж Myslo.