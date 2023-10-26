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Тульский отряд «ЛизаАлерт» проведёт лекцию для новичков

Тульский отряд «ЛизаАлерт» проведёт лекцию для новичков

Посетить её смогут все желающие. Нужна предварительная регистрация.

Если вы слышали про отряд ЛизаАлерт, и хотели бы помогать в поисках, но не знаете, как, то встреча-знакомство – то, что вам нужно.

Участникам расскажут, как проходят поиски, и какие методики используют волонтёры, где искать информацию об актуальных поисках, как собраться на лесной и городской поиск.

Лекция пройдёт в конференц-зале отеля «Азимут» (ул. Советская, д. 3), в понедельник, 30 октября, в 19.00. Вход свободный, но по предварительной регистрации. Подробности можно уточнить по телефону: +7(999)782-56-95.

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вчера, в 22:30 0
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