Тульский отряд «ЛизаАлерт» проведёт лекцию для новичков

Если вы слышали про отряд ЛизаАлерт, и хотели бы помогать в поисках, но не знаете, как, то встреча-знакомство – то, что вам нужно.

Участникам расскажут, как проходят поиски, и какие методики используют волонтёры, где искать информацию об актуальных поисках, как собраться на лесной и городской поиск.

Лекция пройдёт в конференц-зале отеля «Азимут» (ул. Советская, д. 3), в понедельник, 30 октября, в 19.00. Вход свободный, но по предварительной регистрации. Подробности можно уточнить по телефону: +7(999)782-56-95.