Алексей Дюмин провел заседание регионального инвестиционного комитета

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

По словам губернатора, успешная реализация инвестиционных проектов – один из главных индикаторов развития экономики региона.

В первой половине 2023 года инвестиции в основной капитал в Тульской области составили около 77 млрд рублей – на 5% больше, чем в прошлом году. Цифра выросла за счёт металлургии, пищевой промышленности и сельского хозяйства.

В 2021 году по итогам Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин поручил внедрить в регионах инвестиционный стандарт. Он позволит оптимизировать административные процессы при реализации инвестпроектов, ускорить целый ряд процедур – от выдачи разрешения на строительство до подключения к коммуникациям и сдачи в эксплуатацию.

О внедрении инвестстандарта доложил министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко. В регионе созданы инвестиционный комитет и единый институт развития, разработана инвестиционная карта, обновлена инвестиционная декларация, утвержден свод инвестиционных правил с описанием условий реализации и мер поддержки проектов.

На сопровождении в региональной Корпорации развития находится 100 проектов с общей суммой инвестиций около 400 млрд рублей. В текущем году планируется завершить 25 проектов более чем на 25 млрд рублей. 11 проектов на 7,5 млрд рублей уже завершены, создано более 600 новых рабочих мест.

В регионе внедряется муниципальный инвестиционный стандарт, закрепляющий институт инвестиционных уполномоченных при районных администрациях. Тульская область стала одним из пилотных регионов проекта по развитию механизма обратной связи с инвестором. Будет создан центр по работе с обращениями представителей бизнес-сообщества.

Антон Емельяненко рассказал об итогах опроса инвесторов, который проводился в регионе в августе этого года.

Почти 97% респондентов называют Тульскую область привлекательной для инвесторов, 69% отметили упрощение взаимодействия инвестора и государства.

Однако отмечен и ряд проблем, в том числе дефицит кадров, недостаток помощи от государства или информации о ней, трудности с подведением коммуникаций.

Алексей Дюмин отметил важность внедрения инвестиционного стандарта, который обобщает ранее начатую работу и приводит взаимодействие с инвесторами к единообразию. Один из ключевых его элементов – ускорение регистрации прав собственности для предпринимателей.

Руководитель управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова рассказала, что почти 60% услуг ведомства оказывается в электронном виде. Губернатор поручил управлению Росреестра, органам исполнительной власти и главам администраций оказывать помощь бизнесу.

Председатель общественной организации «Опора России» Михаил Глухов проинформировал о проблемах, возникающих у инвесторов - нехватка кадров, дефицит производственных помещений, увеличение издержек, высокая стоимость кредитных средств.

По словам губернатора, пристального внимания требует решение кадрового вопроса:

– Вызовы времени – это одновременно и проблемы, и новые возможности. Необходимо уже сейчас применять нестандартные подходы, вырабатывать совместные предложения для обеспечения кадровых запросов на перспективу.

Алексей Дюмин рассмотрел обращения инвесторов по проблемным вопросам. «Тульская мясная компания» попросила содействия в газификации площадки. Губернатор поручил максимально ускорить все работы. Руководитель компании «Квинта-Мебель» обратился с просьбой содействия в обустройстве ливневой канализации в связи с подтоплением производственного участка в весенний период. Главе администрации города Тулы Илье Беспалову предстоит организовать работы по проработке технического решения проблемы и обеспечить обустройство запорного устройства ливневой канализации.

Директор по стратегическому развитию компании «Юкка Парк» обозначил проблему высокой стоимости подключения к сетям электроснабжения в связи с отменой льготы в связи с изменением законодательства. Министерству ЖКХ совместно c «Тулэнерго» поручено проработать этот вопрос и обеспечить инвестора необходимой инфраструктурой.

– Выстраивание эффективного взаимодействия с инвесторами – в числе ключевых приоритетов Правительства региона. Нужно оказывать точечную, адресную поддержку в каждом конкретном случае. Мы продолжим рассматривать фундаментальные вопросы улучшения деловой среды и обращения инвесторов на заседаниях инвестиционного комитета, –подытожил губернатор.