Туляки более 367 тысяч раз проголосовали в рамках проекта «Народный бюджет»

Это почти на 115 тысяч голосов больше, чем в прошлом году.

С 26 сентября по 25 октября жители Тульской области голосовали за проекты в рамках программы «Народный бюджет». В голосовании участвовал 831 проект.

Впереди самый важный этап – рассмотрение и оценка проектов конкурсной комиссией. Итоги будут подведены 7 ноября, а работы по проектам-победителям будут проводиться в следующем году.

Туляки могут оставить заявку на участие в проекте на 2025 год. Это можно сделать до 30 ноября здесь.

Проект «Народный бюджет» реализуется в Тульской области с 2011 года. За 12 лет было поддержано более 5000 инициатив на общую сумму свыше 5,7 млрд рублей.