В усадьбе Федяшево завершили посадку деревьев на Аллее Памяти

Фото: пресс-служба НП «Русская усадьба»

Деревцам 8 лет, высота составляет 3,5 метра, а диаметр ствола достигает 14 сантиметров. Всего в усадьбе высажено 56 саженцев. Длина Аллеи Памяти составляет 240 метров.

Она пролегает от Большого барского пруда до въезда в усадьбу, а берет своё начало от Поклонного Креста. Для устойчивости деревья стоят на специальных растяжках. Из ухода им сейчас нужен только обильный полив.

Особая задача стояла перед Тульским экзотариумом – его сотрудникам предстояло определить место для будущей пасеки и наметить лыжный маршрут.

Выяснилось, что парк идеально подходит и для одного, и для другого. В планах на перспективу – угощать туристов мёдом с усадебной пасеки, а зимой проводить природные экскурсии на лыжах.

Посадка Аллеи Памяти завершена, но субботники в усадьбе продолжаются. В последнюю субботу октября в Федяшево ждут всех желающих оказать посильную помощь в расчистке усадебного парка.