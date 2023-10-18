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В усадьбе Федяшево завершили посадку деревьев на Аллее Памяти
Фото: пресс-служба НП «Русская усадьба»

В усадьбе Федяшево завершили посадку деревьев на Аллее Памяти

Тульские и калужские студенты, волонтёры, местные жители, школьники и педагоги Ясногорского района высадили последние 15 лип-крупномеров.

Деревцам 8 лет, высота составляет 3,5 метра, а диаметр ствола достигает 14 сантиметров. Всего в усадьбе высажено 56 саженцев. Длина Аллеи Памяти составляет 240 метров.

Она пролегает от Большого барского пруда до въезда в усадьбу, а берет своё начало от Поклонного Креста. Для устойчивости деревья стоят на специальных растяжках. Из ухода им сейчас нужен только обильный полив.

Особая задача стояла перед Тульским экзотариумом – его сотрудникам предстояло определить место для будущей пасеки и наметить лыжный маршрут.

Выяснилось, что парк идеально подходит и для одного, и для другого. В планах на перспективу – угощать туристов мёдом с усадебной пасеки, а зимой проводить природные экскурсии на лыжах.

Посадка Аллеи Памяти завершена, но субботники в усадьбе продолжаются. В последнюю субботу октября в Федяшево ждут всех желающих оказать посильную помощь в расчистке усадебного парка.

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Место
Тульская областьЯсногорский район

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