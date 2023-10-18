В Тульской области суд отправил нерадивую мать на обязательные работы

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Женщина задолжала алименты 10-летней дочери и 16-летнему сыну, который находится в реабилитационном центре.

В отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находятся производства о взыскании алиментов с матери двоих детей.

Гражданка обязана перечислять деньги 10-летней дочери, которая находится на попечении отца, и 16-летнего сына, проживающего в реабилитационном центре. Женщина не работала и не интересовалась жизнью детей.

Судебный пристав составил на неё административные протоколы по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», суд назначил нерадивой матери 80 часов обязательных работ.

После отбытия наказания она будет обязана погасить долг, в противном случае её ждёт уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ.