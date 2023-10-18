На каких улицах Тулы не будет света 19 октября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Фрунзе, 17, 19,
- ул. Демонстрации, 9, 11, 7,
- ул. Оборонная, 96/1,
- ул. Л. Толстого 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 132, 134,
- ул. Буденного 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 27-а, 33/1, 34-а, 34/1, 50-а,
- пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 13-а, 14/1,
- ул. Тимирязева 28-34 (чётн.), 31, 33,
- ул. Академика Павлова, 77, 79, 83, 85, 91, 93-а,
- ул. Фурманова, 12-40 (чётн.), 11-27 (нечётн.),
- ул. Леваневского, 11-35 (нечётн.), 8-26 (чётн.), 23-а,
- Рабочий пр-д, 1-27 (нечётн.),
- ул. Головина, 14,
- ул. Станиславского, 32-58 (чётн.), 41, 59, 61, 63, 65,
- ул. Щорса, 33, 38,
- Мясново: ул. М. Жукова, 2-а, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 10,
- Одоевское шоссе, 69, 110, 116,
- ул. Переходная, 1, 2, 3,
- ул. Громова, 28-40 (чётн.), 41-67 (нечётн.),
- ул. Н. Краснослободская, 15-а,
- ул. В. Студёнка, 74,
- п. Северный: ул. Матросова, 2-30 (чётн.), 3-29 (нечётн.), 3-а, 6-а, 8-а,
- ул. Челюскинцев, 2-10 (чётн.), 5-11 (нечётн.),
- ул. Лазо, 20,
- пос. Октябрьский: ул. Карпова, 71, 71-а, 72, 73, 74-а, 76,
- ул. Шишкова, 14-28 (чётн.), 19-35 (нечётн.), 27-б,
- 13-й пр-д, 20-23.