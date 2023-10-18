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На каких улицах Тулы не будет света 19 октября

На каких улицах Тулы не будет света 19 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Фрунзе, 17, 19,
  • ул. Демонстрации, 9, 11, 7,
  • ул. Оборонная, 96/1,
  • ул. Л. Толстого 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 132, 134,
  • ул. Буденного 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 27-а, 33/1, 34-а, 34/1, 50-а,
  • пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 13-а, 14/1,
  • ул. Тимирязева 28-34 (чётн.), 31, 33,
  • ул. Академика Павлова, 77, 79, 83, 85, 91, 93-а,
  • ул. Фурманова, 12-40 (чётн.), 11-27 (нечётн.),
  • ул. Леваневского, 11-35 (нечётн.), 8-26 (чётн.), 23-а,
  • Рабочий пр-д, 1-27 (нечётн.),
  • ул. Головина, 14,
  • ул. Станиславского, 32-58 (чётн.), 41, 59, 61, 63, 65,
  • ул. Щорса, 33, 38,
  • Мясново: ул. М. Жукова, 2-а, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 10,
  • Одоевское шоссе, 69, 110, 116,
  • ул. Переходная, 1, 2, 3,
  • ул. Громова, 28-40 (чётн.), 41-67 (нечётн.),
  • ул. Н. Краснослободская, 15-а,
  • ул. В. Студёнка, 74,
  • п. Северный: ул. Матросова, 2-30 (чётн.), 3-29 (нечётн.), 3-а, 6-а, 8-а,
  • ул. Челюскинцев, 2-10 (чётн.), 5-11 (нечётн.),
  • ул. Лазо, 20,
  • пос. Октябрьский: ул. Карпова, 71, 71-а, 72, 73, 74-а, 76,
  • ул. Шишкова, 14-28 (чётн.), 19-35 (нечётн.), 27-б,
  • 13-й пр-д, 20-23.
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