В Туле обновляют общественный транспорт: расскажем всё о новых автобусах

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Автобусный парк города будет почти полностью обновлен в 2024 году.

18 октября в «Тулгорэлектротрансе» новые автобусы для муниципальных перевозок осмотрели глава городской администрации Илья Беспалов и министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

15 новеньких «ЛиАЗов» большой вместимости уже прибыли в Тулу. Уже завтра они отправятся на маршруты, заменив собой выработавший свой срок транспорт. В ближайшее время в город придут еще 10 таких автобусов. А в 2024 году автобусный парк Тулы полностью обновится: ожидаются поставки еще 99 единиц, закупленных городом по разным программам.

Новые брендированные красные «ЛиАЗы» — в расцветке трамваев-«львят», все они повышенной вместимости, низкопольные, с доступной средой, кондиционерами и USB-зарядками, видеонаблюдением и — в скором будущем — валидаторами. Автобусы закуплены по лизинговой программе на муниципальные средства, а регион субсидирует Туле процентную ставку по лизинговым платежам.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов:

Илья Беспалов — В Туле большое внимание уделяется развитию транспортной доступности населения. Мы ремонтируем трамвайные пути, дороги и путепроводы, в прошлом году заключили договоры на поставку новых трамваев. Губернатор поставил задачу обновить автобусный парк. И вот сегодня мы получили первые 15 новых автобусов большой вместимости, завтра они выйдут в рейсы. До конца 2023 года Тула получит ещё 10 автобусов средней вместимости, а уже в начале следующего года — ещё 50 и 49 автобусов по разным программам. Так что примерно к середине 2024 года по Туле будут курсировать уже 124 новых автобуса, это почти полностью обновит автобусный парк «Тулгорэлектротранса».

Новые автобусы выйдут на все городские маршруты, туда, где транспорт требует обновления.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник напомнил:

Родион Дудник — В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регион поступило 17 современных трамваев. В следующем году планируется передача еще пяти. Также по разным программам за 2023–2024 гг. транспортные компании на условиях льготного лизинга приобретут в общей сложности 185 автобусов. Из них уже поставлено 125, в том числе 110 автобусов среднего класса для пригородных перевозок. Наша цель — создать условия, при которых жители будут безопасно и с комфортом перемещаться на общественном транспорте по Туле и области. Для её достижения регион использует все доступные ресурсы и принимает активное участие в федеральных проектах по обновлению подвижного состава и модернизации транспортной инфраструктуры. Работа будет продолжена.

По словам руководителя «Тулгорэлектротранса» Алексея Марушкина, новые автобусы более комфортабельны, оснащены всем современным оборудованием. Впоследствии в них установят валидаторы для удобства пассажиров.

Алексей Марушкин — Сейчас в автобусном парке есть транспорт 2010, 2013 и 2017 годов выпуска. Новые «ЛиАЗы» будут замещать те, что старше 6 лет. Выводить их из эксплуатации будут постепенно. Вскоре Тула получит еще партию новых транспортных единиц, уже средней вместимости. Они ненамного меньше, только двухдверные, и такие же комфортабельные.

Водитель Анатолий Грунин 5 лет работал на старом автобусе, курсировал по 28-му маршруту. Новой машине несказанно рад: