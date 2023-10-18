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В Туле работает «Школа деменции»
Фото минздрава Тульской области.

В Туле работает «Школа деменции»

Тулякам, родственники которых столкнулись с деменцией, помогают научиться жить в новых условиях и обеспечить своим близким достойную старость.

Первые тревожные сигналы — это потеря памяти: человек не помнит, что с ним происходило несколько дней назад, забывает имена и даты. Когда болезнь прогрессирует, начинаются трудности в быту: пациент не может вспомнить, как пользоваться бытовой техникой, может забыть про оставленную на плите пищу или не закрыть вовремя кран в ванной.

Если вы заметили у своего близкого человека подобные «странности», не игнорируйте их, обратитесь к неврологу или психиатру, который назначит необходимые обследования, определит степень развития заболевания и поможет минимизировать риски.

— Деменция меняет не только жизнь самого пациента, но и уклад его семьи. Ведь за пациентом нужен постоянный присмотр и уход. Услышав диагноз, многие впадают в отчаяние, полагая, что больше не смогут работать, заниматься привычными делами. Наша задача — объяснить людям, как следует общаться с пациентом, как ухаживать за ним и при этом не ставить крест на своей карьере и личной жизни, — сказал заведующий диспансерным отделением больницы, врач-психиатр высшей категории Антон Калькэ.

Как сообщает минздрав Тульской области, занятия «Школы деменции» проводятся каждый последний четверг месяца в диспансерном отделении ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева по адресу: Тула, ул. Первомайская, д. 13, к. 20. Телефон для предварительной записи: 8(4872)77-49-97.

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