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Директора «Тульских пассажирских перевозок» уличили во взятках на 640 тыс. рублей
Фото Артёма Жильцова.

Директора «Тульских пассажирских перевозок» уличили во взятках на 640 тыс. рублей

Деньги позволяли организации заранее знать о проверках и нарушать лицензионные требования без последствий.

Сотрудники прокуратуры Пролетарского района провели проверку и установили, что на протяжении с 2017 по 2018 год директор ООО «Тульские пассажирские перевозки» неоднократно передавал взятки должностному лицу, тем самым «покупая» информацию о планируемых проверках в отношении организации и нарушая лицензионные требования без последствий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, взятки передавали наличкой, общая сумма вознаграждения составила 640 тыс. рублей. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности с назначением штрафа 500 тыс. рублей (штраф оплачен).

Всего за 9 месяцев с начала этого года сотрудники прокуратуры выявили 2283 коррупционных нарушений: 555 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, 40 человек — к административной. В суды направлено 53 иска, по прокурорским материалам возбуждено 14 уголовных дел.

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сегодня, в 15:25 0
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