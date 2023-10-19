Погода в Туле 19 октября: до 9 градусов тепла и дожди

Фото из архива Myslo

В четверг в регионе сохранится облачная погода, ожидаются дожди (до 4 мм за сутки). Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду.

Температура ночью — от нуля до +5 градусов, днем — от +4 до +9. Атмосферное давление — 735-740 мм рт. ст.