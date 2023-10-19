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Роспотребнадзор помог туляку отсудить деньги за неполученную мебель
Фото из архива Myslo

Роспотребнадзор помог туляку отсудить деньги за неполученную мебель

Также продавец обязан выплатить истцу компенсацию морального вреда на сумму 7000 рублей.

Туляк заключил с ИП Королевой А. С. договор купли-продажи мебели и внес предоплату на сумму 140 тысяч рублей. В оговорённый срок мебель мужчина не получил и потребовал вернуть деньги. Но продавец не пошёл на контакт — пришлось обращаться в Роспотребнадзор.

Сотрудники ведомства подготовили и направили в суд иск о взыскании предоплаты, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. В общей сложности ИП Королева А. С. должна выплатить мужчине более 368 000 рублей, из которых 7000 — компенсация морального вреда.

Фотограф:
сегодня, в 08:00 +3
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