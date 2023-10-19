Роспотребнадзор помог туляку отсудить деньги за неполученную мебель

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Туляк заключил с ИП Королевой А. С. договор купли-продажи мебели и внес предоплату на сумму 140 тысяч рублей. В оговорённый срок мебель мужчина не получил и потребовал вернуть деньги. Но продавец не пошёл на контакт — пришлось обращаться в Роспотребнадзор.

Сотрудники ведомства подготовили и направили в суд иск о взыскании предоплаты, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. В общей сложности ИП Королева А. С. должна выплатить мужчине более 368 000 рублей, из которых 7000 — компенсация морального вреда.