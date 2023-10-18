В Богородицке охранник из Москвы ограбил супермаркет

В дежурную часть МО МВД России «Богородицкий» обратилась заместитель управляющего одного из сетевых магазинов. Она рассказала, что из торгового зала была открыто похищена алкогольная продукция.

Установить личность злоумышленника сыщикам помогли записи с камер видеонаблюдения – им оказался ранее судимый 31-летний охранник из Москвы. Мужчина признался в грабеже.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что следователем отдела полиции «Богородицкий» устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.