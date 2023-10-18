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В Богородицке охранник из Москвы ограбил супермаркет

В Богородицке охранник из Москвы ограбил супермаркет

Добычей ранее судимого мужчины стал алкоголь.

В дежурную часть МО МВД России «Богородицкий» обратилась заместитель управляющего одного из сетевых магазинов. Она рассказала, что из торгового зала была открыто похищена алкогольная продукция. 

Установить личность злоумышленника сыщикам помогли записи с камер видеонаблюдения – им оказался ранее судимый 31-летний охранник из Москвы. Мужчина признался в грабеже. 

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что следователем отдела полиции «Богородицкий» устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фотограф:
сегодня, в 22:30 +2
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