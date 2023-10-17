Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

Она служит в органах внутренних дел восемь лет.

Народным участковым Тульской области стала Екатерина Фроликова из Богородицка — она набрала больше всего голосов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Участковый работает в МОМВД России «Богородицкий». За короткий промежуток времени она стала своей для жителей участка. К ней, молодой девушке, обращаются за советом по различным вопросам, и не только подведомственным полиции.

Екатерина Фроликова будет представлять Тульскую область на заключительном, Всероссийском, этапе конкурса. Финал «Народного участкового-2023» пройдёт в ноябре на федеральном уровне.