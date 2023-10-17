«Том Сойер Фест» закрыл сезон в Туле

В этом году волонтеры привели в порядок дома на улицах Тургеневской и Жуковского.

В минувшие выходные в Туле состоялось закрытие сезона всероссийского фестиваля по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест». В областном центре он проходил в третий раз.

В рамках проекта волонтеры своими силами приводят в порядок старые деревянные дома.

— Финансируют ремонтные работы спонсоры и неравнодушные горожане. Впервые проект запустили в Самаре в 2015 году. Сейчас он объединяет 75 городов, — рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

В этом году приводили в порядок дом № 39 по ул. Тургеневской. По мнению краеведов, данный дом представляет интерес с точки зрения деревянного зодчества. На фасаде сохранились резные деревянные наличники. Дом был построен в 1859 году. Изначально он принадлежал жене коллежского секретаря Августье Никитиной-Струковой. В рамках проекта волонтеры зачистили и покрасили фасады, восстановили утраченную деревянную резьбу, заменили аншлаги и оконные рамы.

Также в июле волонтеры завершили работы с домом по ул. Жуковского, 72-а.

От лица главы города волонтеров поблагодарила заместитель главы администрации Тулы Инесса Фельдман:

— Уже третий год подряд здания в исторической части города становятся лучше и красивее, и, безусловно, это не может не радовать. У каждого дома свое «лицо» и своя история. За три года не было ни одного одинакового дома. Это очень важно. Администрация города Тулы поддерживает проект делами, спонсорской помощью. В этом году личный вклад в реставрацию дома внес глава администрации Илья Ильич Беспалов. Благодарна всем организаторам и волонтерам фестиваля. Кстати, самой юной участнице проекта — 12 лет.

На закрытие для гостей приготовили развлекательную программу.

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