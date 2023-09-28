Туляк отсудил у маркетплейса деньги за ошибочно заказанный собачий корм

Фото Артема Жильцова

Житель Тульской области пожаловался в Роспотребнадзор на нарушение его прав со стороны ООО «Вайлдберриз». Мужчина пояснил, что заказал в интернет-магазине корм для собак на сумму 2410 рублей.

Оплатив заказ, он выяснил, что ошибся – заказал не тот товар, и решил отказаться от него. Но администрация онлайн-площадки заявила, что вернуть собачий корм нельзя и отказалась возвращать деньги. Получать заказ мужчина отказался.

В соответствии со ст. 26.1 Закона «О защите прав потребителей» потребитель может отказаться от товара в любое время до его передачи, а продавец обязан вернуть ему всю уплаченную сумму.

Специалисты Роспотребнадзора подали в суд иск – потребовали вернуть стоимость корма, компенсировать моральный вред и заплатить штраф за неисполнение требований потребителя. Суд встал на сторону мужчины – ООО «Вайлдберриз» обязано выплатить ему 4410 рублей.