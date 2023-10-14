Кот неделю сидел на дереве в Плеханово: помогла городская служба спасения

Вот что глава написал в соцсетях:

- В поселке Плеханово, как мне рассказали, кот около недели не мог слезть с дерева. Застрял. Бедняге некому было помочь, а погода, сами знаете, была не самой приятной... Добрая женщина заметила несчастного и обратилась ко мне с просьбой снять животное. Сейчас с котиком все в порядке. Спасибо, что есть те, кто всегда готов помочь!

На самом деле, спасать котиков с деревьев ни у одной экстренной службы обязанности нет. Но периодически то МЧС, то Городская служба спасения (как в этом случае), то поисковики-волонтеры помогают. Так что если заметили застрявшего на дереве кота, ищите сердобольного человека, на него вся надежда.