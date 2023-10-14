  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Кот неделю сидел на дереве в Плеханово: помогла городская служба спасения - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Кот неделю сидел на дереве в Плеханово: помогла городская служба спасения

Кот неделю сидел на дереве в Плеханово: помогла городская служба спасения

Немного милоты нам в утреннюю ленту закинул глава администрации Тульской области Илья Беспалов.

Вот что глава написал в соцсетях:

- В поселке Плеханово, как мне рассказали, кот около недели не мог слезть с дерева. Застрял. Бедняге некому было помочь, а погода, сами знаете, была не самой приятной... Добрая женщина заметила несчастного и обратилась ко мне с просьбой снять животное. Сейчас с котиком все в порядке. Спасибо, что есть те, кто всегда готов помочь!

На самом деле, спасать котиков с деревьев ни у одной экстренной службы обязанности нет. Но периодически то МЧС, то Городская служба спасения (как в этом случае), то поисковики-волонтеры помогают. Так что если заметили застрявшего на дереве кота, ищите сердобольного человека, на него вся надежда. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 09:50 +10
Другие статьи по темам
Событие
застрял котБеспаловспасатели
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ходе проверки Генпрокуратуры Wildberries перестал брать комиссию в 3% от стоимости покупки
В ходе проверки Генпрокуратуры Wildberries перестал брать комиссию в 3% от стоимости покупки
«Проснулись от автоматной очереди!»: туляки пожаловались на ночные работы на проспекте Ленина
«Проснулись от автоматной очереди!»: туляки пожаловались на ночные работы на проспекте Ленина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.