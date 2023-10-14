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Часть проспекта Ленина встала в мощной пробке из-за дорожных работ
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Часть проспекта Ленина встала в мощной пробке из-за дорожных работ

Сегодня, 14 октября, на главной городской магистрали продолжаются ремонтные работы: подрядчик переделывает некачественно уложенный асфальт.

Туляки сообщают, что проспект встал от ул. Болдина до Зеленстроя. Именно на этом участке 14 и 15 октября перекладывают асфальтобетонное покрытие.

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Администрация предупреждала, что из-за работ возможно затруднение движения на участках от ул. Волнянского до ул. Генерала Маргелова. Работы начаты в 10.00, по планам, они завершатся к 19.00. 

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Туляки также сообщают, что на Зеленстрое троллейбусы перегораживают проспект из-за невозможности развернуться на кольце: это дополнительно осложняет движение.

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Аналогичная ситуация здесь ожидается 15 октября, в воскресенье.

Напомним, подрядчик, осуществляющий ремонт проспекта Ленина, затянул сроки, и вдобавок переделывает часть дороги: 25% покрытия не прошло экспертную проверку.

Также сегодня, 14 октября с 8.00 до 22.00 на пересечении ул. Оружейной и ул. Мира ограничено движение всех видов транспортных средств. Это связано с ремонтом дороги. На этот период изменится схема движения автобусного маршрута № 50: ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская.

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сегодня, в 11:32 −2
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