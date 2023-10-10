Срок сдачи проспекта Ленина снова перенесли: подрядчик будет переделывать покрытие

Об этом стало известно в ходе рабочего совещания с представителями заказчика и подрядчика ремонта.

Первый заместитель главы администрации Тулы Дмитрий Ярцев рассказал, что в ходе последних наблюдений работы подрядной организации «Универсалтехком» по проспекту Ленина выявлен ряд нарушений. Асфальтобетонное покрытие не прошло экспертной проверки: верхний слой, уложенный на прошлой неделе, снимут и будут укладывать заново. Это около 20-25% покрытия.

Игорь Мясоедов, директор подрядной организации «Универсалтехком», вновь принес глубочайшие извинения за нарушение сроков и технологий.

— Хотя я понимаю, что они никому не нужны, но тем не менее я прошу принять мои извинения. Спорные участки определены, и в ближайшие дни с четверга по воскресенье, когда улучшится погода, мы все переделаем.

Дмитрий Ярцев потребовал, чтобы работы по фрезерованию начались в среду, 11 октября, поздно вечером, и проводились по ночам с использованием всех средств по безопасности дорожного движения. А укладку нового асфальта будут проводить днем.

По требованию администрации работы должны быть завершены в срок до 24 октября. Подрядчик уверяет, что сделает всё до 16-го числа.

Также была озвучена сумма выставленных подрядчику штрафных санкций на двух объектах (пр. Ленина и ул. Кутузова) — около 30 млн рублей. Более точная сумма станет известна позднее. А также то, какие участки дорог фирма будет переделывать.