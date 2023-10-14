Дал детям пострелять табельное оружие: против бывшего начальника Алексинской полиции возбуждено сразу несколько дел

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Дело ведет второй отдел по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета России по Тульской области.

В отношении Романа Третьякова, бывшего начальника ОП "Алексинский" возбуждено и расследуется еще одно уголовное дело. Его обвиняют в передаче огнестрельного оружия своим детям (п. «б» ч. 3 ст. 222 УК РФ - незаконная передача огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).



Фото СУ СКР по Тульской области.

7 июня 2023 года бывший начальник отдела полиции, находясь на стрелковом полигоне в деревне Замарино Алексинского района передал находящиеся на вооружении отдела полиции боевое огнестрельное оружие, его составные части и боеприпасы к нему двум своим сыновьям. Один из мальчиков был несовершеннолетним. Ребята в свое удовольствие постреляли на полигоне.

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Напомним, ранее против Третьякова было возбуждено уголовное дело по признакам, преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

СК сообщает, что по делу допрошены свидетели, проведены обыски по месту жительства и месту работы обвиняемого, изъята документация имеющая значение для следствия.