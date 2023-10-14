  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Дал детям пострелять табельное оружие: против бывшего начальника Алексинской полиции возбуждено сразу несколько дел - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дал детям пострелять табельное оружие: против бывшего начальника Алексинской полиции возбуждено сразу несколько дел
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Дал детям пострелять табельное оружие: против бывшего начальника Алексинской полиции возбуждено сразу несколько дел

Дело ведет второй отдел по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета России по Тульской области.

В отношении Романа Третьякова, бывшего начальника ОП "Алексинский" возбуждено и расследуется еще одно уголовное дело. Его обвиняют в передаче огнестрельного оружия своим детям (п. «б» ч. 3 ст. 222 УК РФ - незаконная передача огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

photo_2023-10-14_13-07-17.jpg
Фото СУ СКР по Тульской области.

7 июня 2023 года бывший начальник отдела полиции, находясь на стрелковом полигоне в деревне Замарино Алексинского района передал находящиеся на вооружении отдела полиции боевое огнестрельное оружие, его составные части и боеприпасы к нему двум своим сыновьям. Один из мальчиков был несовершеннолетним. Ребята в свое удовольствие постреляли на полигоне. 

Читайте также:

Стрельба из служебного оружия в день рождения: начальник полиции Алексина сделал необычный подарок сыну 

Напомним, ранее против Третьякова было возбуждено уголовное дело по признакам, преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу. 

СК сообщает, что по делу допрошены свидетели, проведены обыски по месту жительства и месту работы обвиняемого, изъята документация имеющая значение для следствия. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 12:17 0
Другие статьи по темам
Событие
начальник полицииАлексинстрельбауголовное дело
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Не ставьте машины под рябинами: в Тулу прибыла банда дроздов-рябинников
Не ставьте машины под рябинами: в Тулу прибыла банда дроздов-рябинников
Часть проспекта Ленина встала в мощной пробке из-за дорожных работ
Часть проспекта Ленина встала в мощной пробке из-за дорожных работ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.