Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку вакансий

20 октября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке вакансий на предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что дает дополнительные возможности для трудоустройства.
Среди вакансий:
- инженер-конструктор,
- слесарь механосборочных работ,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- инженер по метрологии,
- инженер-электроник,
- контролер станочных и слесарных работ,
- шлифовщик,
- экономист и др.
В программе открытого отбора предприятия:
- АО «Машзавод „Штамп“»;
- АО «Октава»;
- АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»;
- АО «КБП»;
- АО «Тулаточмаш»;
- ПАО «НПО „Стрела“»;
- АО «Тульский патронный завод»;
- ПАО «Завод Тула»;
- АО «АК „Туламашзавод“»;
- ПАО «НПО „Базальт“»;
- АО «ОКБ „Октава“»;
- ПАО «ИТОЗ»;
- АО «ЦКБА».
Открытый отбор состоится 20 октября с 14.00 до 16.00 в здании кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации 34.