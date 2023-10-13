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Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку вакансий
Фото Центра занятости Тульской области.

Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку вакансий

Работодатели готовы предложить 250 вакантных рабочих мест для соискателей различных специальностей.

20 октября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке вакансий на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что дает дополнительные возможности для трудоустройства. 

Среди вакансий:

  • инженер-конструктор,
  • слесарь механосборочных работ,
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
  • инженер по метрологии,
  • инженер-электроник,
  • контролер станочных и слесарных работ,
  • шлифовщик,
  • экономист и др.

В программе открытого отбора предприятия: 

  • АО «Машзавод „Штамп“»;
  • АО «Октава»;
  • АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»;
  • АО «КБП»;
  • АО «Тулаточмаш»;
  • ПАО «НПО „Стрела“»;
  • АО «Тульский патронный завод»;
  • ПАО «Завод Тула»;
  • АО «АК „Туламашзавод“»;
  • ПАО «НПО „Базальт“»;
  • АО «ОКБ „Октава“»;
  • ПАО «ИТОЗ»;
  • АО «ЦКБА».

Открытый отбор состоится 20 октября с 14.00 до 16.00 в здании кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации 34. 

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