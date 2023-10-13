Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку вакансий

Фото Центра занятости Тульской области.

20 октября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке вакансий на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что дает дополнительные возможности для трудоустройства.

Среди вакансий:

инженер-конструктор,

слесарь механосборочных работ,

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

инженер по метрологии,

инженер-электроник,

контролер станочных и слесарных работ,

шлифовщик,

экономист и др.

В программе открытого отбора предприятия:

АО «Машзавод „Штамп“»;

АО «Октава»;

АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»;

АО «КБП»;

АО «Тулаточмаш»;

ПАО «НПО „Стрела“»;

АО «Тульский патронный завод»;

ПАО «Завод Тула»;

АО «АК „Туламашзавод“»;

ПАО «НПО „Базальт“»;

АО «ОКБ „Октава“»;

ПАО «ИТОЗ»;

АО «ЦКБА».

Открытый отбор состоится 20 октября с 14.00 до 16.00 в здании кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации 34.