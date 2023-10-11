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Кулинар Екатерина Нибуткина из Белева приняла участие в шоу кондитерских рекордов на «Пятнице!»
Фото предоставлены телеканалом «Пятница!»

Кулинар Екатерина Нибуткина из Белева приняла участие в шоу кондитерских рекордов на «Пятнице!»

11 октября стартует второй сезон шоу кондитерских рекордов «Король десертов» с Ренатом Агзамовым.

Участники сразятся за Кубок Агзамова и денежный приз — миллион рублей. Лучшие кондитеры в финале проекта установят сладкий мировой рекорд.

В новом выпуске шоу «Король десертов» приняла участие Екатерина Нибуткина из города Белева. Екатерина — кондитер, любит печь пряники.

Екатерина Нибуткина: 

— Я пришла на шоу, чтобы побороть свой самый большой страх — публичность. Я всегда боялась оказаться в центре внимания, но сейчас я себя переборола и пришла к Ренату.

Самый сильный кондитер выпуска попадет в финал, где вместе с другими участниками установит сладкий мировой рекорд.

Ренат Агзамов 1.png

Каждую неделю участники будут удивлять телезрителей и Рената Агзамова кондитерскими шедеврами: букетами цветов из зефира и шоколада, 3D-портретами и небоскребами из пряников, фарфоровыми сервизами из мастики и многим другим.

Кроме того, телезрители узнают больше о кондитерском искусстве благодаря лайфхакам от Рената Агзамова. Кондитер расскажет, как создать шоколадное или карамельное украшение, а также поделится секретами работы с тестом и начинкой.

Увидеть, удастся ли Екатерине из Белева пройти все кулинарные испытания и попасть в финал проекта «Король десертов», можно уже сегодня, 11 октября в 22.00 на телеканале «Пятница!».

 

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Автор:
сегодня, в 10:34 +1
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