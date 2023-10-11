Кулинар Екатерина Нибуткина из Белева приняла участие в шоу кондитерских рекордов на «Пятнице!»

Фото предоставлены телеканалом «Пятница!»

Участники сразятся за Кубок Агзамова и денежный приз — миллион рублей. Лучшие кондитеры в финале проекта установят сладкий мировой рекорд.

В новом выпуске шоу «Король десертов» приняла участие Екатерина Нибуткина из города Белева. Екатерина — кондитер, любит печь пряники.

Екатерина Нибуткина:

— Я пришла на шоу, чтобы побороть свой самый большой страх — публичность. Я всегда боялась оказаться в центре внимания, но сейчас я себя переборола и пришла к Ренату.

Самый сильный кондитер выпуска попадет в финал, где вместе с другими участниками установит сладкий мировой рекорд.

Каждую неделю участники будут удивлять телезрителей и Рената Агзамова кондитерскими шедеврами: букетами цветов из зефира и шоколада, 3D-портретами и небоскребами из пряников, фарфоровыми сервизами из мастики и многим другим.

Кроме того, телезрители узнают больше о кондитерском искусстве благодаря лайфхакам от Рената Агзамова. Кондитер расскажет, как создать шоколадное или карамельное украшение, а также поделится секретами работы с тестом и начинкой.