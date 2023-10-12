Туляки смогут получить лекарство в аптеке по электронному рецепту

Приносить в аптеку бумажный рецепт на лекарство больше не нужно. Как сообщает пресс-служба минздрава, теперь достаточно показать QR-код, который отражается в бесплатном приложении «Мой рецепт» (12+). Также в этом сервисе можно найти и забронировать лекарства по выгодной цене.

Электронный рецепт — это юридически значимый, современный аналог классического бумажного назначения.

Как использовать?

Скачайте приложение «Мой рецепт» в Google Play или App Store и все назначенные рецепты от врача отобразятся на странице (для регистрации в приложении необходима регистрация на портале Госуслуг);

Получите электронное назначение на приеме у врача;

Заберите лекарственный препарат по QR-коду рецепта из приложения, показав его фармацевту в аптеке.

Функционал приложения позволяет подбирать препараты и их аналоги по выгодным ценам из каталога представленных аптек.

Также в приложении «Мой рецепт» можно зарегистрировать и родственников — родителей или детей.