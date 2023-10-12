  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Хоккейный АКМ сыграет в «Русскую классику» в Ханты-Мансийске - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Хоккейный АКМ сыграет в «Русскую классику» в Ханты-Мансийске
Фото пресс-службы АКМ

Хоккейный АКМ сыграет в «Русскую классику» в Ханты-Мансийске

Это матч регулярного чемпионата под открытым небом, ставший визитной карточкой Всероссийской хоккейной лиги.

4 ноября в Ханты-Мансийске после четырехлетнего перерыва состоится «Русская классика». В матче под открытым небом примут участие чемпион ВХЛ сезона 2020-2021, трехкратный обладатель Кубка Шелкового пути «Югра» и тульский АКМ. Об этом сообщает минспорт региона.

«Русская классика» — матч регулярного чемпионата под открытым небом, ставший визитной карточкой Olimpbet Всероссийской хоккейной лиги. Первая «Русская классика» состоялась 17 февраля 2012 года в Красноярске. Идею поддержали Челябинск, Нижний Тагил, Тверь, Москва, Курган, Альметьевск и Тюмень. За это время мероприятие ВХЛ обрело международный статус и было включено в мировой перечень хоккейных матчей под открытым небом. Матч в Ханты-Мансийске станет девятым подобным мероприятием.

Снимок экрана 2023-10-12 133344.png

Каждая «Русская классика» уникальна — в зависимости от участников и места проведения меняется логотип и перечень мероприятий, сопровождающих главное событие. Новая эмблема «Русской классики» отсылает к природным красотам ХМАО, окруженного горами с запада, покрытого вечной мерзлотой на севере и усеянного хвойными лесами. Доминантой логотипа стало изображение мамонта — символа региона и самого хоккейного клуба «Югра».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 13:36 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АКМрусская классика

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Авангард! В Выставочном зале открылась «Теометрия»
Авангард! В Выставочном зале открылась «Теометрия»
Парковка на пр. Ленина в Туле «досрочно открыта» водителями
Парковка на пр. Ленина в Туле «досрочно открыта» водителями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.