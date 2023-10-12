Хоккейный АКМ сыграет в «Русскую классику» в Ханты-Мансийске

Фото пресс-службы АКМ

4 ноября в Ханты-Мансийске после четырехлетнего перерыва состоится «Русская классика». В матче под открытым небом примут участие чемпион ВХЛ сезона 2020-2021, трехкратный обладатель Кубка Шелкового пути «Югра» и тульский АКМ. Об этом сообщает минспорт региона.

«Русская классика» — матч регулярного чемпионата под открытым небом, ставший визитной карточкой Olimpbet Всероссийской хоккейной лиги. Первая «Русская классика» состоялась 17 февраля 2012 года в Красноярске. Идею поддержали Челябинск, Нижний Тагил, Тверь, Москва, Курган, Альметьевск и Тюмень. За это время мероприятие ВХЛ обрело международный статус и было включено в мировой перечень хоккейных матчей под открытым небом. Матч в Ханты-Мансийске станет девятым подобным мероприятием.

Каждая «Русская классика» уникальна — в зависимости от участников и места проведения меняется логотип и перечень мероприятий, сопровождающих главное событие. Новая эмблема «Русской классики» отсылает к природным красотам ХМАО, окруженного горами с запада, покрытого вечной мерзлотой на севере и усеянного хвойными лесами. Доминантой логотипа стало изображение мамонта — символа региона и самого хоккейного клуба «Югра».