13 октября на пр. Ленина в Туле будут перекладывать асфальт: возможны пробки

Туляков предупредили о возможном затруднении движения на проспекте Ленина, потому что 13 октября подрядчик приступит к укладке нового асфальта.

Работы проведут с 10.00 до 16.00 на участках по четной и нечетной сторонам проспекта от дома № 135а до ул. 9 Мая.

Для обеспечения безопасности будут установлены знаки и ограждающие элементы.

Туляков и гостей города администрация просит заранее планировать маршрут, а также приносит им извинения за временные неудобства.

Извинения за срыв сроков ремонта проспекта Ленина, напомним, принес и подрядчик — руководитель «Универсалтехком». Срок сдачи объекта перенесли на 24 октября: местами покрытие проезжей части оказалось некачественным, и асфальт будут перекладывать.