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13 октября на пр. Ленина в Туле будут перекладывать асфальт: возможны пробки

13 октября на пр. Ленина в Туле будут перекладывать асфальт: возможны пробки

Администрация приносит извинения за временные неудобства. Выбирайте пути объезда.

Туляков предупредили о возможном затруднении движения на проспекте Ленина, потому что 13 октября подрядчик приступит к укладке нового асфальта.

Работы проведут с 10.00 до 16.00 на участках по четной и нечетной сторонам проспекта от дома № 135а до ул. 9 Мая.

 

 

Для обеспечения безопасности будут установлены знаки и ограждающие элементы. 

Туляков и гостей города администрация просит заранее планировать маршрут, а также приносит им извинения за временные неудобства. 

Извинения за срыв сроков ремонта проспекта Ленина, напомним, принес и подрядчик — руководитель «Универсалтехком». Срок сдачи объекта перенесли на 24 октября: местами покрытие проезжей части оказалось некачественным, и асфальт будут перекладывать.

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Автор:
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сегодня, в 18:11 −1
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