Синоптики предупредили о последнем всплеске тепла этой осенью

Фото Алексея Пирязева

После этого ожидается стабильная осенняя погода — с дождями и околонулевыми значениями.

В выходные в Центральную Россию хлынет теплый атлантический воздух. Температура достигнет климатической нормы сентября. Так, в субботу днем разогреет до +10…+15 °С, пройдут небольшие дожди.

В воскресенье тоже ожидаются кратковременные осадки, но воздух успеет прогреться до +12…+17 °С.

— И по всей видимости, это будет заключительный всплеск такого тепла, дальше — размеренное погружение в глубокую осень с понижением температуры до октябрьской нормы климата, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

На следующей неделе по ночам будет около нуля, а в дневные часы — не теплее +3…+8 °С.