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В Донском вандалы сломали новую сцену в парке
Фото администрации МО г. Донской

В Донском вандалы сломали новую сцену в парке

Виновникам придется выплатить штраф.

В Донском вандалы сломали новую сцену, установленную в Комсомольском парке. Об этом сообщили в городской администрации.

— На фото видно, что это было сделано не с целью украсть пару досок: все отломанные детали остались лежать на месте. Кроме того, нанесен не только моральный, но и материальный ущерб. Когда виновники будут найдены, им придется отвечать за это по закону, — заявили в администрации.

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Отметим, что эта локация появилась совсем недавно: парк благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Удалили аварийные деревья, благоустроили дорожки, высадили кусты, сделали освещение, установили скамейки, урны, декоративные архитектурные элементы и др. Стоимость работ составила 11,5 млн рублей.

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