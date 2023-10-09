Куда тулякам пожаловаться на холодные батареи

Фото из архива Myslo

С 9 октября в Тульской области официально стартовал отопительный сезон. Ресурсоснабжающим организациям даётся трое суток, чтобы подать тепло ко всем подготовленным потребителям. Далее у УК есть 5 дней на регулировку внутренних систем отопления.

В многоквартирных домах после 16 октября услуга должна оказываться надлежащим образом.

Графики подачи тепла должны быть опубликованы на сайте «Открытый регион» и на сайтах администрации муниципальных образований.

С вопросами о начале и ходе отопительного сезона можно обратиться:

в управляющую организацию (к председателю ТСЖ) (телефоны всех УК размещены здесь), через ЕДС ГЖИ Тульской области или мобильное приложение «Госуслуги Дом»;

здесь), через ЕДС ГЖИ Тульской области или мобильное приложение «Госуслуги Дом»; на горячие линии муниципалитетов (телефоны — на сайте министерства);

министерства); в отделы ЖКХ администраций муниципалитетов.

Телефоны управляющих компаний в Тульской области

Тула:

«Внешстрой-Коммунсервис»: с 8.30 до 17.00 — 75-11-68, с 17.00 до 8.30 — 56-54-54, 52-54-54

УК «Новое время»: 58-10-00, 56-54-54

«РСК-71»: 38-51-24, 56-54-54

«Апрель-Менеджмент»: 73-01-08, круглосуточно

«СпецСтрой»: 8-920-788-97-71 (для жителей Левобережного), 8-930-795-68-22(для ул. Маргелова), 8-950-906-88-61(для ул. Кутузова, 45-б)

«Развитие Сервис»: 75-94-00, 75-94-01, 8(919)073-03-50

«Тульский техник»: 8-952-185-70-38, 8-903-840-50-59, 35-50-59

«УКС г. Тулы»: 55-14-54; 8-962-274-85-85

УК «ТЕМП»: 52-16-39, 8(995)600-92-20

Управляющая компания «Платоновский лес»: 701-074

Управляющая компания «Тулица»: 701-074

Управляющая компания «Южная»: 701-074

«Тулжилхоз»: 8(950)922-24-14, 8(950)922-24-09

«Тульская городская УК»: 71-78-80 круглосуточно, 75-34-02 пн.-чт. с 8.00 до 17.00, пт. до 16.00

«РЭМС»: 40-22-22 (круглосуточный), 40-88-53

«УютДом»: 8 (4872) 52-00-07 (многоканальный, круглосуточный)

«Вега»: 8(961)147-02-93, 8(915)694-30-07, 8(930)890-02-13, 36-26-70

«СтройМАКС»: 8(4872) 52-00-07 (многоканальный, круглосуточный)

«УО „НКП“» (Новый коммунальный путь): 52-48-90, 8(950)916-88-10

«ЖСК»: 21-20-65

«Плехановская УК»: 75-20-68 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, 8(958)663-89-86 — с 17.00 до 9.00

«НАШ ДОМ»: 71-11-96 (рабочее время); 8-967-431-68-50 (круглосуточно)

УК «Жилхоз» Советского района: 56-51-12, 56-54-54

«ЖСО»: 71-71-63 с 8.00 до 17.00, 56-54-54 с 17.00 до 8.00

ООО «Комфорт-Сервис»: 8(950)920-10-82

УК «Единая Тула»: 52-03-62 (Зареченский район), 52-60-02 (Пролетарский район)

УК «Аврора»: 38-55-82

«Движение»: 8-953-963-49-94

«Инверсия+»: 8-953-963-49-94

«Инженер Про Центр»: 72-53-27,72-59-87,8-920-740-07-70

«ЖИЛЦЕНТР»: 25-00-25

«ЖИЛКОМЦЕНТР»: 25-00-25

«Новая УК»: 8-930-790-27-27

«УК Северная Мыза»: 8-950-901-11-42, АДС 8-950-900-90-67

«Эталон»: 74-00-56

УК «Твой Управляющий»: 26105

«Кировский»: 8(920)275-67-69

«УК Комфорт»: 52-00-07

«Индустрия сервиса»: 8(963)934-01-03, круглосуточно

«Стройуслугасервис»: 8(4872)56-54-54

«ТОКТО»: 71-71-92, 56-54-54, 58-10-00

«Дом Сервис»: 8(952)-015-70-80, 960-606-95-17

«УК „ЖУК“»: 43-86-69, 56-54-54

«Дивин»: 8(920)772-23-00

«КУБ»: 8(919)073-03-50

«Альфа»: 52-58-52, 56-54-54

«Спектр»: 8-967-431-60-89, 8-967-431-78-59, 8-967-431-76-30, 30-05-64

«УК ЗеленГрад»: 730-108, круглосуточно

«Новый строй-71»: 52-55-11,

«СВОИ»: 71-00-99, аварийная 56-54-54

«Арсенал»: 38-55-82

«Оружейная столица»: 52-37-03, 71-68-50

«Домофонд»: 79-04-51, 41-24-51

ООО «Этажи»: 8(953)-840-40-56, 8(999) 783-60-55, 8(920)784-48-02

Тауэр (Лига ЖКХ): 8-905-119-86-97 директор, 8-920-270-91-00 инженер, 8-902-697-33-71, 8-902-696-86-30, 56-54-54 после 17.00, в выходные и праздничные дни

УК «Центральная»: 23-10-64; 71-65-73

«Косогорец»: 58-74-01

УК «Левобережный»: 8-920-788-97-71

УК «Лучший Дом»: 77-32-51, 8-967-431-68-50 (аварийная служба)

УК «Новострой»: 8-902-696-22-20

УК «Горизонт»: 52-02-53

«Велиград»: 71-46-30; 8-920-788-97-71

«Согласие»: 52-52-80, ЖЭУ-1 — 8-962-272-64-62, 8-905-189-62-26; ЖЭУ-2 — 71-63-47,8-967-431-63-47

«УК Левша»: 77-00-88, 961-260-60-83

«УК № 1»: 33-80-31, 56-54-54

УК «Трис»: 8(4872) 52-61-31, 8-800-555-29-71 (многоканальный телефон)

«Квартал»: 8(4872)70-06-26

«Фаворит»: 75-94-00, 75-94-01, 8(919)073-03-50

УК «Мастер Сервис»: 58-49-47

«Стройтехмонтаж»: 8-920-777-43-87

«Оружейная слобода»: 58-84-08

«Родной дом»: 8-920-272-80-08

«Новые черемушки»: 8(910)158-70-89, 8(953)419-15-26, 8(903)840-86-75, 8(920)632-99-96

«Новые технологии комфорта»: 8-903-840-58-41/8-906-616-67-11

38-58-41

«Подъем»: 25-07-02 с 8.00 до 17.00, 35-34-93 с 17.00 до 8.00

«Подъем-Дом»: 25-07-02 с 8.00 до 17.00, 35-34-93 с 17.00 до 8.00

УК «Светлый дом»: 52-40-17

«Тульский стандарт»: 8-920-749-25-79, 56-54-54

«Смарт-Сервис»: 8-902-696-22-20

«Магистраль»: 55-14-54

«Аксиома»: 50-52-60

«ЕВРОСИТИ»: 71-77-74

«Стимул-71»: 8(4872)-52-16-39

«Комфортсервис»: 8-999-782-64-56

«Свой дом»: 52-27-06; 8-906-535-73-43

«АДС Тулы»: 56-54-54

«Феникс»: 55-14-54

«Соседи»: 26-90-96

«ПЖРК»: 79-06-31

УК «Чистый город»: 8-910-500-91-93, 8-930791-44-87

УК «Губерния»: 8-906-530-27-10

«Коммунальный стандарт»: 56-54-54, 8-953-443-37-57

«ЭлитДом»: 717-477, 717-720

«Наш район»: 8(920)273-44-17

«Гамма»: 71-11-98, 8-920-274-46-00; 8-953-428-09-28

«Ост-Сервис» 52-40-20, 56-54-54

«Наш ресурс»: 26-91-01

«Старт»: 8(902)903-90-18, 26-84-74

«Ресурс»: 8(950)921-00-04, 28-30-03

«Оптима»: 8-920-278-83-47, 79-45-79, 8-920-276-73-97, Людмила Михайловна (начальник ЖЭУ)

«Дельта»: 8(950)927-07-17

«Мир»: 71-11-98, 8-920-274-46-00; 8-953-428-09-28

«Турбина»: 71-19-77, 56-54-54

«Другое Дело»: 8-906-537-95-91

«Современник»: 8-902-849-18-02

УК «СТАНДАРТ ЖКХ» 38-46-33, 79-29-11, 8-920-765-05-35

«ММУК» по г. Тула: 56-54-54, 8-902-846-94-04,

УК «Солнечный город»: 25-02-09, аварийная 8-967-431-68-50

Алексинский район:

«Правый берег»: бор 6-78-67, сельхозтехника 6-41-57, адс 4-79-67, 8(953)440-38-62

«Левый берег» 2-19-30

«АРЦКО» 8-48753-4-08-04, 8-905-112-62-10, 8-950-903-19-97

«Открытие» 5-68-02

Лига ЖКХ (ТАУЭР): 8(905)119-86-97

ООО УК «РОСТОКИ» 8-903-697-70-07 круглосуточно, 8(48733)5-28-03 (с 8.00 по 12.00, с 13.00 по 17.00), ЕДС — 8(48733)21-4-10

Белевский район:

«Жилкомсервис»: 8-950-907-02-61

МУП МО г. Белёв Белевского района БКХ»: 8-48742-4-10-80

Богородицкий район:

«Гарант»: 8-903-842-73-28

«УК Богородицкого района»: 8-48761-2-31-94

«УК ЖКХ»: 8(48761)9-15-37

Веневский район:

«Теплоком» 8-953-196-46-05, 8-953-972-54-69

ООО «ММУК» диспетчер: 8-472(45) 2-27-70

Воловский район:

ООО «УК Воловское» 8-903-840-52-69, 8-905-112-63-81

Донской:

УК «ДЕЗ»: (46) 4-70-24

«РемЭкс»: (46) 5-44-56 — аварийная служба (46) 5-47-49) — в рабочее время

УК «ДЖК»: (46) 4-70-24

УК «Мастер Дон»: (46) 7-26-40; 8-906-626-26-40

«Эталон»: 8-960-611-93-52

«Планета комфорта»: 8-950-922-98-77; 8-950-900-77-09

Дубенский район:

«Союз»: 8-953-968-07-19 (п. Дубна), 8-950-922-47-89 (с. Воскресенское), 112, 848732-2-12-82 — ЕДДС Дубенского района

«Серебряный шар» 8-902-750-01-80,112, 848732-2-12-82 — ЕДДС Дубенского района

Ефремовский район:

МУП «ГКС»: 8(48741)6-19-24 (аварийно-диспетчерская служба круглосуточно), 8(48741)6-66-43 — техотдел

«Дома Красивомечья»: 8(953)188-84-12 (круглосуточно), 8-41-741-6-69-20, 8-48-741-6-57-16, 6-24-88, 8-48-741-4-03-56

«ЕУЖФ»: 8(48741)6-63-21; 8915-698-46-60

«ЕУМКД»: 8-952-188-77-25, 848741-6-41-52

МУП «АгроКомСлужба», МУП «АгроЖилСервис» 8(48741)98-374, 8(48741)99-243, 8-48-741-99-363

Заокский район:

«Базис» 38-55-82, 71-63-30

МУП «ЗСС» 8-9632250505

МУП «МСС» 8(4873)-45-71-16

Каменский район:

ООО «АКС» 8(48744) 2-16-58

Кимовский район:

«Гранит»: 8(906)536-93-93,8-910-703-84-11

«Жилсистема»: 8(48735)576-25

«Жилстрой»: 8(48735)576-25

Киреевский район:

«НК-ГАРАНТ» +7 960 614-39-31

«Жилищная компания» 89534221640, 89521850999

«Городок» (54)44-7-04

«ТонКамСервис» 89539568565, 89539575470, 89207530117

«КомСервис» 89539568565, 89539575470, 89207530117

«УК „Единый город“ 89531872894, (62)2-44-13

„ВоСток-Сервис“ 89612606717

„Надежда“ 89509282646

„Атлант“ 89307907870

„УК Гарант Брусяновский“ 89202722220

„Эдельвейс“ 89509080660, 89307999932

„ДомСтрой“ (54)4-55-90, 89606143931

„СпецТехМонтаж“ 89207774387

Куркинский район:

«МИС» 8-48743-5-11-78

р. п. Новогуровский:

МУП «Новогуровская управляющая компания»: 8(910)150-02-90

Новомосковский район:

«Комкорд+» 89531889270, 89531900663

«ЖЭСК-I» (62) 2-41-90, (62)3-57-67, 89066251111, (62)4-07-95

«Паритет» (62) 7-00-30, (62) 4-07-95

«Добродел» 89622754488, (62) 9-96-54, (62)4-07-95

«НЖК» 89109406177, 89190794331, (62) 4-07-95

«РСК „Надежный дом-2“ (62) 6-27-64, (62) 4-07-95

„ЖЭУ-7“ (62)6-08-98, (62)6-02-47, (62) 4-07-95

„Санэко“ (62)9-97-70, (62) 4-07-95

„УК „СЕРВИС НС“ (62)7-37-19, (62)7-00-19

„Коммунальщик“ 89534218462

„Жилфондсервис“ (62)7-25-18, (62)4-07-95

„СЖКО“ (62)9-01-93

„НУК“ 89639397015

„Умелые руки“ 89639397094, (62)9-70-94

„Исток“ 89606119352 — аварийная служба

Одоевский район:

Управляющая компания «Одоевская»: 8(48763)4-17-42

Плавский район:

«Плавск МонолитСервис» 8-919-086-64-71

«Лидер» 8-(48752)-2-28-00

Славный:

«ЖСО» 8-48733-5-45-65 (с 17-00 до 08-00) 71-71-63 (с 8-00 до 17-00)

Суворовский район:

«Суворовский рынок» 8(48763)2-64-04 диспетчер

«Сантехстрой» 2-01-03, (8-953-954-57-35 круглосуточно)

«СКУ» 8(48763)2-63-03 диспетчер

«Суворовская строительная компания плюс» 8-920-898-67-72

Тепло-Огаревский район:

«КТ» 8-902-906-88-66

Узловский район:

УК «Жилфонд-Центр»: (848731) 5-83-70, 8-905-626-70-55 — начальник эксплуатационного участка № 1 Бобкова Вера Ивановна, (848731) 6-57-41,6-04-10, 8-909-264-10-48- начальник эксплуатационного участка № 2 Ефименкова Анна Николаевна, (848731) 5-74-24 — Аварийно- диспетчерская служба (круглосуточно)

«Узловское ЖКХ»: (848731) 5-02-18, 8-902-904-48-45, (848731) 5-02-19, 8-902-904-48-87

УК «Профсервис»: 89606118181, 89606132424, 89612656096 — круглосуточно

УК «Созыв»: 8-902-849-92-82 — аварийная служба, 8-902-849-87-89 — ЖЭУ — 1 пос. Майский, 8-902-849-92-58 — ЖЭУ — 2 пос. Каменецкий, 8-902-849-94-57 — ЖЭУ — 3 кв-л 5ая Пятилетка, (31) 5-14-23

«Жилтрест» (848731) 5-56-46, 8-980-728-38-91

«Строй возрождение» 8-930-893-00-04

Чернский район:

«Плавск МонолитСервис»: 8-919-086-64-71

«ГАРАНТ-Чернь»: 8-920-750-07-89, 8-48756-2-14-10

Щекинский район:

«Спецсервис»: 8-950-907-38-24, 8-950-907-38-81, 8-950-907-35-24

«Старатель»: 8-48751-9-05-90, офис, 8-950-916-54-08 АДС

«Олимп»: 8-48751-2-03-13, офис, 8-920-757-38-83, 8-953-184-49-65

«Эверест»: 8-48751-5-14-16, аварийная служба, 9-04-50, 9-01-35, 4-00-62

УК «Крепость»: Щекино: 8-48751-5-88-34 офис; 8-48751-5-51-16 аварийная служба; Первомайский: 8-48751-9-21-61 офис; 8-48751-6-36-30 аварийная служба; Советск: 8-48751-9-00-12 аварийная служба

«ЖилКомСфера»: 8(950)928-81-71

«Наш город»: 8(920)796-55-80

«ЩУК»: 8(905)626-16-46 аварийная служба, 8(48751)2-05-06 офис

«Ремжилстрой»: 8(950)901-22-24, 8(920)758-72-02, круглосуточно, 8-48751-9-09-65 с 9.00 до 17.00

Ясногорский район: