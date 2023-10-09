Куда тулякам пожаловаться на холодные батареи

С 9 октября в Тульской области официально стартовал отопительный сезон. Ресурсоснабжающим организациям даётся трое суток, чтобы подать тепло ко всем подготовленным потребителям. Далее у УК есть 5 дней на регулировку внутренних систем отопления.
В многоквартирных домах после 16 октября услуга должна оказываться надлежащим образом.
Графики подачи тепла должны быть опубликованы на сайте «Открытый регион» и на сайтах администрации муниципальных образований.
С вопросами о начале и ходе отопительного сезона можно обратиться:
- в управляющую организацию (к председателю ТСЖ) (телефоны всех УК размещены здесь), через ЕДС ГЖИ Тульской области или мобильное приложение «Госуслуги Дом»;
- на горячие линии муниципалитетов (телефоны — на сайте министерства);
- в отделы ЖКХ администраций муниципалитетов.
Телефоны управляющих компаний в Тульской области
Тула:
- «Внешстрой-Коммунсервис»: с 8.30 до 17.00 — 75-11-68, с 17.00 до 8.30 — 56-54-54, 52-54-54
- УК «Новое время»: 58-10-00, 56-54-54
- «РСК-71»: 38-51-24, 56-54-54
- «Апрель-Менеджмент»: 73-01-08, круглосуточно
- «СпецСтрой»: 8-920-788-97-71 (для жителей Левобережного), 8-930-795-68-22(для ул. Маргелова), 8-950-906-88-61(для ул. Кутузова, 45-б)
- «Развитие Сервис»: 75-94-00, 75-94-01, 8(919)073-03-50
- «Тульский техник»: 8-952-185-70-38, 8-903-840-50-59, 35-50-59
- «УКС г. Тулы»: 55-14-54; 8-962-274-85-85
- УК «ТЕМП»: 52-16-39, 8(995)600-92-20
- Управляющая компания «Платоновский лес»: 701-074
- Управляющая компания «Тулица»: 701-074
- Управляющая компания «Южная»: 701-074
- «Тулжилхоз»: 8(950)922-24-14, 8(950)922-24-09
- «Тульская городская УК»: 71-78-80 круглосуточно, 75-34-02 пн.-чт. с 8.00 до 17.00, пт. до 16.00
- «РЭМС»: 40-22-22 (круглосуточный), 40-88-53
- «УютДом»: 8 (4872) 52-00-07 (многоканальный, круглосуточный)
- «Вега»: 8(961)147-02-93, 8(915)694-30-07, 8(930)890-02-13, 36-26-70
- «СтройМАКС»: 8(4872) 52-00-07 (многоканальный, круглосуточный)
- «УО „НКП“» (Новый коммунальный путь): 52-48-90, 8(950)916-88-10
- «ЖСК»: 21-20-65
- «Плехановская УК»: 75-20-68 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, 8(958)663-89-86 — с 17.00 до 9.00
- «НАШ ДОМ»: 71-11-96 (рабочее время); 8-967-431-68-50 (круглосуточно)
- УК «Жилхоз» Советского района: 56-51-12, 56-54-54
- «ЖСО»: 71-71-63 с 8.00 до 17.00, 56-54-54 с 17.00 до 8.00
- ООО «Комфорт-Сервис»: 8(950)920-10-82
- УК «Единая Тула»: 52-03-62 (Зареченский район), 52-60-02 (Пролетарский район)
- УК «Аврора»: 38-55-82
- «Движение»: 8-953-963-49-94
- «Инверсия+»: 8-953-963-49-94
- «Инженер Про Центр»: 72-53-27,72-59-87,8-920-740-07-70
- «ЖИЛЦЕНТР»: 25-00-25
- «ЖИЛКОМЦЕНТР»: 25-00-25
- «Новая УК»: 8-930-790-27-27
- «УК Северная Мыза»: 8-950-901-11-42, АДС 8-950-900-90-67
- «Эталон»: 74-00-56
- УК «Твой Управляющий»: 26105
- «Кировский»: 8(920)275-67-69
- «УК Комфорт»: 52-00-07
- «Индустрия сервиса»: 8(963)934-01-03, круглосуточно
- «Стройуслугасервис»: 8(4872)56-54-54
- «ТОКТО»: 71-71-92, 56-54-54, 58-10-00
- «Дом Сервис»: 8(952)-015-70-80, 960-606-95-17
- «УК „ЖУК“»: 43-86-69, 56-54-54
- «Дивин»: 8(920)772-23-00
- «КУБ»: 8(919)073-03-50
- «Альфа»: 52-58-52, 56-54-54
- «Спектр»: 8-967-431-60-89, 8-967-431-78-59, 8-967-431-76-30, 30-05-64
- «УК ЗеленГрад»: 730-108, круглосуточно
- «Новый строй-71»: 52-55-11,
- «СВОИ»: 71-00-99, аварийная 56-54-54
- «Арсенал»: 38-55-82
- «Оружейная столица»: 52-37-03, 71-68-50
- «Домофонд»: 79-04-51, 41-24-51
- ООО «Этажи»: 8(953)-840-40-56, 8(999) 783-60-55, 8(920)784-48-02
- Тауэр (Лига ЖКХ): 8-905-119-86-97 директор, 8-920-270-91-00 инженер, 8-902-697-33-71, 8-902-696-86-30, 56-54-54 после 17.00, в выходные и праздничные дни
- УК «Центральная»: 23-10-64; 71-65-73
- «Косогорец»: 58-74-01
- УК «Левобережный»: 8-920-788-97-71
- УК «Лучший Дом»: 77-32-51, 8-967-431-68-50 (аварийная служба)
- УК «Новострой»: 8-902-696-22-20
- УК «Горизонт»: 52-02-53
- «Велиград»: 71-46-30; 8-920-788-97-71
- «Согласие»: 52-52-80, ЖЭУ-1 — 8-962-272-64-62, 8-905-189-62-26; ЖЭУ-2 — 71-63-47,8-967-431-63-47
- «УК Левша»: 77-00-88, 961-260-60-83
- «УК № 1»: 33-80-31, 56-54-54
- УК «Трис»: 8(4872) 52-61-31, 8-800-555-29-71 (многоканальный телефон)
- «Квартал»: 8(4872)70-06-26
- «Фаворит»: 75-94-00, 75-94-01, 8(919)073-03-50
- УК «Мастер Сервис»: 58-49-47
- «Стройтехмонтаж»: 8-920-777-43-87
- «Оружейная слобода»: 58-84-08
- «Родной дом»: 8-920-272-80-08
- «Новые черемушки»: 8(910)158-70-89, 8(953)419-15-26, 8(903)840-86-75, 8(920)632-99-96
- «Новые технологии комфорта»: 8-903-840-58-41/8-906-616-67-11
- 38-58-41
- «Подъем»: 25-07-02 с 8.00 до 17.00, 35-34-93 с 17.00 до 8.00
- «Подъем-Дом»: 25-07-02 с 8.00 до 17.00, 35-34-93 с 17.00 до 8.00
- УК «Светлый дом»: 52-40-17
- «Тульский стандарт»: 8-920-749-25-79, 56-54-54
- «Смарт-Сервис»: 8-902-696-22-20
- «Магистраль»: 55-14-54
- «Аксиома»: 50-52-60
- «ЕВРОСИТИ»: 71-77-74
- «Стимул-71»: 8(4872)-52-16-39
- «Комфортсервис»: 8-999-782-64-56
- «Свой дом»: 52-27-06; 8-906-535-73-43
- «АДС Тулы»: 56-54-54
- «Феникс»: 55-14-54
- «Соседи»: 26-90-96
- «ПЖРК»: 79-06-31
- УК «Чистый город»: 8-910-500-91-93, 8-930791-44-87
- УК «Губерния»: 8-906-530-27-10
- «Коммунальный стандарт»: 56-54-54, 8-953-443-37-57
- «ЭлитДом»: 717-477, 717-720
- «Наш район»: 8(920)273-44-17
- «Гамма»: 71-11-98, 8-920-274-46-00; 8-953-428-09-28
- «Ост-Сервис» 52-40-20, 56-54-54
- «Наш ресурс»: 26-91-01
- «Старт»: 8(902)903-90-18, 26-84-74
- «Ресурс»: 8(950)921-00-04, 28-30-03
- «Оптима»: 8-920-278-83-47, 79-45-79, 8-920-276-73-97, Людмила Михайловна (начальник ЖЭУ)
- «Дельта»: 8(950)927-07-17
- «Мир»: 71-11-98, 8-920-274-46-00; 8-953-428-09-28
- «Турбина»: 71-19-77, 56-54-54
- «Другое Дело»: 8-906-537-95-91
- «Современник»: 8-902-849-18-02
- УК «СТАНДАРТ ЖКХ» 38-46-33, 79-29-11, 8-920-765-05-35
- «ММУК» по г. Тула: 56-54-54, 8-902-846-94-04,
- УК «Солнечный город»: 25-02-09, аварийная 8-967-431-68-50
Алексинский район:
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«Правый берег»: бор 6-78-67, сельхозтехника 6-41-57, адс 4-79-67, 8(953)440-38-62
- «Левый берег» 2-19-30
- «АРЦКО» 8-48753-4-08-04, 8-905-112-62-10, 8-950-903-19-97
- «Открытие» 5-68-02
- Лига ЖКХ (ТАУЭР): 8(905)119-86-97
- ООО УК «РОСТОКИ» 8-903-697-70-07 круглосуточно, 8(48733)5-28-03 (с 8.00 по 12.00, с 13.00 по 17.00), ЕДС — 8(48733)21-4-10
Белевский район:
- «Жилкомсервис»: 8-950-907-02-61
- МУП МО г. Белёв Белевского района БКХ»: 8-48742-4-10-80
Богородицкий район:
- «Гарант»: 8-903-842-73-28
- «УК Богородицкого района»: 8-48761-2-31-94
- «УК ЖКХ»: 8(48761)9-15-37
Веневский район:
- «Теплоком» 8-953-196-46-05, 8-953-972-54-69
- ООО «ММУК» диспетчер: 8-472(45) 2-27-70
Воловский район:
- ООО «УК Воловское» 8-903-840-52-69, 8-905-112-63-81
Донской:
- УК «ДЕЗ»: (46) 4-70-24
- «РемЭкс»: (46) 5-44-56 — аварийная служба (46) 5-47-49) — в рабочее время
- УК «ДЖК»: (46) 4-70-24
- УК «Мастер Дон»: (46) 7-26-40; 8-906-626-26-40
- «Эталон»: 8-960-611-93-52
- «Планета комфорта»: 8-950-922-98-77; 8-950-900-77-09
Дубенский район:
- «Союз»: 8-953-968-07-19 (п. Дубна), 8-950-922-47-89 (с. Воскресенское), 112, 848732-2-12-82 — ЕДДС Дубенского района
- «Серебряный шар» 8-902-750-01-80,112, 848732-2-12-82 — ЕДДС Дубенского района
Ефремовский район:
- МУП «ГКС»: 8(48741)6-19-24 (аварийно-диспетчерская служба круглосуточно), 8(48741)6-66-43 — техотдел
- «Дома Красивомечья»: 8(953)188-84-12 (круглосуточно), 8-41-741-6-69-20, 8-48-741-6-57-16, 6-24-88, 8-48-741-4-03-56
- «ЕУЖФ»: 8(48741)6-63-21; 8915-698-46-60
- «ЕУМКД»: 8-952-188-77-25, 848741-6-41-52
- МУП «АгроКомСлужба», МУП «АгроЖилСервис» 8(48741)98-374, 8(48741)99-243, 8-48-741-99-363
Заокский район:
- «Базис» 38-55-82, 71-63-30
- МУП «ЗСС» 8-9632250505
- МУП «МСС» 8(4873)-45-71-16
Каменский район:
- ООО «АКС» 8(48744) 2-16-58
Кимовский район:
- «Гранит»: 8(906)536-93-93,8-910-703-84-11
- «Жилсистема»: 8(48735)576-25
- «Жилстрой»: 8(48735)576-25
Киреевский район:
- «НК-ГАРАНТ» +7 960 614-39-31
- «Жилищная компания» 89534221640, 89521850999
- «Городок» (54)44-7-04
- «ТонКамСервис» 89539568565, 89539575470, 89207530117
- «КомСервис» 89539568565, 89539575470, 89207530117
- «УК „Единый город“ 89531872894, (62)2-44-13
- „ВоСток-Сервис“ 89612606717
- „Надежда“ 89509282646
- „Атлант“ 89307907870
- „УК Гарант Брусяновский“ 89202722220
- „Эдельвейс“ 89509080660, 89307999932
- „ДомСтрой“ (54)4-55-90, 89606143931
- „СпецТехМонтаж“ 89207774387
Куркинский район:
- «МИС» 8-48743-5-11-78
р. п. Новогуровский:
- МУП «Новогуровская управляющая компания»: 8(910)150-02-90
Новомосковский район:
- «Комкорд+» 89531889270, 89531900663
- «ЖЭСК-I» (62) 2-41-90, (62)3-57-67, 89066251111, (62)4-07-95
- «Паритет» (62) 7-00-30, (62) 4-07-95
- «Добродел» 89622754488, (62) 9-96-54, (62)4-07-95
- «НЖК» 89109406177, 89190794331, (62) 4-07-95
- «РСК „Надежный дом-2“ (62) 6-27-64, (62) 4-07-95
- „ЖЭУ-7“ (62)6-08-98, (62)6-02-47, (62) 4-07-95
- „Санэко“ (62)9-97-70, (62) 4-07-95
- „УК „СЕРВИС НС“ (62)7-37-19, (62)7-00-19
- „Коммунальщик“ 89534218462
- „Жилфондсервис“ (62)7-25-18, (62)4-07-95
- „СЖКО“ (62)9-01-93
- „НУК“ 89639397015
- „Умелые руки“ 89639397094, (62)9-70-94
- „Исток“ 89606119352 — аварийная служба
Одоевский район:
- Управляющая компания «Одоевская»: 8(48763)4-17-42
Плавский район:
- «Плавск МонолитСервис» 8-919-086-64-71
- «Лидер» 8-(48752)-2-28-00
Славный:
- «ЖСО» 8-48733-5-45-65 (с 17-00 до 08-00) 71-71-63 (с 8-00 до 17-00)
Суворовский район:
- «Суворовский рынок» 8(48763)2-64-04 диспетчер
- «Сантехстрой» 2-01-03, (8-953-954-57-35 круглосуточно)
- «СКУ» 8(48763)2-63-03 диспетчер
- «Суворовская строительная компания плюс» 8-920-898-67-72
Тепло-Огаревский район:
- «КТ» 8-902-906-88-66
Узловский район:
- УК «Жилфонд-Центр»: (848731) 5-83-70, 8-905-626-70-55 — начальник эксплуатационного участка № 1 Бобкова Вера Ивановна, (848731) 6-57-41,6-04-10, 8-909-264-10-48- начальник эксплуатационного участка № 2 Ефименкова Анна Николаевна, (848731) 5-74-24 — Аварийно- диспетчерская служба (круглосуточно)
- «Узловское ЖКХ»: (848731) 5-02-18, 8-902-904-48-45, (848731) 5-02-19, 8-902-904-48-87
- УК «Профсервис»: 89606118181, 89606132424, 89612656096 — круглосуточно
- УК «Созыв»: 8-902-849-92-82 — аварийная служба, 8-902-849-87-89 — ЖЭУ — 1 пос. Майский, 8-902-849-92-58 — ЖЭУ — 2 пос. Каменецкий, 8-902-849-94-57 — ЖЭУ — 3 кв-л 5ая Пятилетка, (31) 5-14-23
- «Жилтрест» (848731) 5-56-46, 8-980-728-38-91
- «Строй возрождение» 8-930-893-00-04
Чернский район:
- «Плавск МонолитСервис»: 8-919-086-64-71
- «ГАРАНТ-Чернь»: 8-920-750-07-89, 8-48756-2-14-10
Щекинский район:
- «Спецсервис»: 8-950-907-38-24, 8-950-907-38-81, 8-950-907-35-24
- «Старатель»: 8-48751-9-05-90, офис, 8-950-916-54-08 АДС
- «Олимп»: 8-48751-2-03-13, офис, 8-920-757-38-83, 8-953-184-49-65
- «Эверест»: 8-48751-5-14-16, аварийная служба, 9-04-50, 9-01-35, 4-00-62
- УК «Крепость»: Щекино: 8-48751-5-88-34 офис; 8-48751-5-51-16 аварийная служба; Первомайский: 8-48751-9-21-61 офис; 8-48751-6-36-30 аварийная служба; Советск: 8-48751-9-00-12 аварийная служба
- «ЖилКомСфера»: 8(950)928-81-71
- «Наш город»: 8(920)796-55-80
- «ЩУК»: 8(905)626-16-46 аварийная служба, 8(48751)2-05-06 офис
- «Ремжилстрой»: 8(950)901-22-24, 8(920)758-72-02, круглосуточно, 8-48751-9-09-65 с 9.00 до 17.00
Ясногорский район:
- УК «Ясногорск»: 8(919)081-91-53, круглосуточно
- «Инженер Про Центр»: 75-53-27