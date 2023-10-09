«Тулица» обыграла «Минчанку»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина

8 октября состоялся волейбольный матч между «Тулицей» и «Минчанкой» в рамках 2-го тура Pari Суперлиги. Игра прошла в спорткомплексе «Тула-Арена»».

По итогам противостояния тульская команда оказалась сильнее соперниц. Матч завершился со счетом 3:1 (18:25, 25:14, 25:23, 25:16) в пользу «Тулицы».

Лучшим игроком стала Надежда Смирнова.

Главный тренер «Тулицы» Андрей Подкопаев прокомментировал итоги матча:

— Допускаем колоссальное количество ошибок, теряем концентрацию. Сложно. Собрались во второй партии, неплохо атаковали. В третьей хорошо сыграли на блоке.

Смотрите большой фоторепортаж Myslo с матча:

Напомним, команда сыграет ответный матч 1/8 финала Кубка России в Туле 17 октября.