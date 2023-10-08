41 отключение электричества и 50 поваленных деревьев: в тульском правительстве сообщили о последствиях непогоды

По поручению губернатора Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров провел совещание по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в регионе.

Заместитель начальника главного управления МЧС по Тульской области Борис Шовкун доложил, что за последние сутки из-за сильного ветра с порывами до 15-20 м/с произошло 41 нарушение электроснабжения. Они устраняются в нормативные сроки.

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» Юрий Волченков отметил, что большую часть нарушений ликвидировали ночью. Сейчас в работе задействованы 53 бригады в составе 135 человек и 61 единица техники. Мобилизованы ресурсы подрядчиков в количестве 22 бригад.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков сообщил, что министерство постоянно мониторит ситуацию с устранением нарушений на коммунальных системах.

Также на контроле старт отопительного сезона: теплом уже обеспечены порядка 90% социальных объектов.

Также по информации МЧС, в 10 муниципалитетах упало порядка 50 деревьев. Продолжается их распиловка и уборка. Сергей Егоров поручил подключить к этой работе сотрудников лесхозов региона.

В предстоящие трое суток ожидаются умеренные осадки, ветер с порывами 8-14 м/с с порывами до 20 м/с, ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Сергей Егоров поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиону Дуднику привести дорожные службы в готовность оперативно реагировать на ситуацию.

Водителям рекомендовано воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной, а также не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Также Сергей Егоров поручил оперативным службам усилить дежурные бригады на предстоящий период, а главам администраций муниципалитетов - оперативно, своевременно и в полном объеме направлять в Ситуационный центр Губернатора информацию о происшествиях для принятия решении о реагировании.