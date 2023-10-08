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Выбитые окна и упавшие деревья: последствия непогоды в Туле 8 октября

Выбитые окна и упавшие деревья: последствия непогоды в Туле 8 октября

Спасатели еще не успели устранить все последствия субботнего разгула стихии, а уже случились новые.

В субботу, 7 октября, в Тульской области зафиксировано свыше двух десятков упавших деревьев, несколько поврежденных крыш домов и ДТП из-за падения на дорогу газовой трубы. В результате последнего пострадали женщина с ребенком в селе Хрущёво Ленинскогой района.

Также в Новомосковске на мужчину упало дерево. Он отделался ушибом ноги.

В воскресенье непогода продолжила бушевать.  Туляки в соцсетях рассказывают о ее последствиях: 

На ул. Металлургов у дома № 46 дерево упало на Фольксваген.

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На ул. Декабристов в Туле достаточно оказалось ветки для повреждения припаркованного под деревом автомобиля.

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Также замечена поваленные деревья на улице Литейной и проспекте Ленина:

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В Петровском выпало окно на улицу.

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А на ул. Софьи Перовской в доме упавшее дерево выбило окна на 3 и 4 этажах.

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По поручению Алексея Дюмина ликвидация последствий непогоды в Тульской области взята на особый контроль.

 

Если вы стали очевидцами происшествия, пишите в комментариях к новости или сообщайте в Телеграм-бот Myslo,

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