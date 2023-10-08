Соцфонд напомнил тулякам о доплатах за работу в «чернобыльской зоне»

Право на эту выплату с начала 2023 года получили 6 958 жителей Тульской области.

«Гражданам, работающим на территории проживания с правом на отселение (в Тульской области это часть Плавского, района, включая г. Плавск, а также отдельные населенные пункты в Арсеньевском, Белевском, Чернском и Щекинском районах), предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск с выплатой единовременной компенсации на оздоровление», – сообщили Myslo в Социальном фонде Тульской области.

В ведомстве добавили, что размер оплаты определяется на основании справки предприятия, на котором работает гражданин.

Также право на дополнительный оплачиваемый отпуск (но без единовременной компенсации) имеют жители области, работающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом, при условии их постоянного проживания (работы) на территории указанной зоны до 2 декабря 1995 года.

Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату, в клиентскую службу Отделения СФР по Тульской области либо в многофункциональный центр, принимающий такое заявление.

Решение о назначении компенсации выносится в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в Отделение СФР необходимых сведений организаций и документов заявителя. Уведомление о принятом решении направляется в течение 3 рабочих дней после его вынесения. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении.