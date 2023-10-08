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Заморозки и дождь со снегом ожидаются ночью в Тульской области

Заморозки и дождь со снегом ожидаются ночью в Тульской области

Региональный Минтранс призывает водителей воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной.

По прогнозу метеорологов ночью с 8 на 9 октября в Тульской области ожидается понижение температуры до отрицательных значений, а также возможен дождь со снегом. Об этом в воскресенье сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

«Из-за этого есть вероятность возникновения наледи на дорогах», – говорится в сообщении ведомства.

Аварийно-опасные участки дорог будут обрабатывать противогололедными реагентами.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области призывает водителей воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной, а также избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

 

сегодня, в 15:34 +1
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