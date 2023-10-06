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В Тульской области подрядчик сорвал сроки строительства ФАПов
Фото минздрава Тульской области

В Тульской области подрядчик сорвал сроки строительства ФАПов

За это компании пришлось выплатить штраф.

Прокуратура Щекино по итогам проверки выяснила, что ООО «Нефтегазэлектрострой» сорвало сроки поставки трех модульных зданий и строительные работы в фельдшерско-акушерских пунктах для нужд районной больницы. У подрядчика были заключены два контракта на общую сумму 16,8 млн рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По постановлению прокурора юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика). Общая сумма штрафа составила 519 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в настоящее время подрядчик завершил работы в полном объеме.

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