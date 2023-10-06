Экс-гонщик «Формулы-1» примет участие в гонке в Тульской области

Фото Алексея Пирязева

В Воловском районе проходит баха «Тула» – четвертый этап Кубка России по ралли-рейдам.

7 октября в 10.00 в деревнях Воловского района стартует спецучасток четвёртого этапа Кубка России по ралли-рейдам, в котором примет участие Никита Мазепин, бывший гонщик «Формулы-1», участник многих международных соревнований и по совместительству сын владельца «Уралкалия».

Также на старт выйдут ещё 24 экипажа. Среди них Борис Гадасин — легенда российского ралли и многократный участник международных соревнований, чемпион национальных первенств и победитель ралли-рейда «Шёлковый путь». Также в бахе принимает участие один из лидеров текущего сезона — Андрей Сушенцов.

Финал Кубка России по ралли-рейдам пройдет в ноябре в Астрахани.