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Экс-гонщик «Формулы-1» примет участие в гонке в Тульской области
Фото Алексея Пирязева

Экс-гонщик «Формулы-1» примет участие в гонке в Тульской области

В Воловском районе проходит баха «Тула» – четвертый этап Кубка России по ралли-рейдам.

7 октября в 10.00 в деревнях Воловского района стартует спецучасток четвёртого этапа Кубка России по ралли-рейдам, в котором примет участие Никита Мазепин, бывший гонщик «Формулы-1», участник многих международных соревнований и по совместительству сын владельца «Уралкалия».

Также на старт выйдут ещё 24 экипажа. Среди них Борис Гадасин — легенда российского ралли и многократный участник международных соревнований, чемпион национальных первенств и победитель ралли-рейда «Шёлковый путь». Также в бахе принимает участие один из лидеров текущего сезона — Андрей Сушенцов.

Финал Кубка России по ралли-рейдам пройдет в ноябре в Астрахани.

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Автор:
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сегодня, в 14:56 0
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Место
Волово

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