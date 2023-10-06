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Каждый второй ипотечный кредит в ЦФО оформлен в рамках госпрограмм
Фото: freepik.com

Каждый второй ипотечный кредит в ЦФО оформлен в рамках госпрограмм

Всего за девять месяцев текущего года жители ЦФО (без учета Москвы и области) оформили более 20 000 жилищных кредитов на 69,4 млрд рублей.

47% из этого числа — в рамках госпрограмм. Такие данные появились у аналитиков ВТБ.

С января по сентябрь льготными инструментами на приобретение жилья в банке воспользовались 8,2 тыс. жителей Центральной России. Объем оформленных субсидированных кредитов достиг 32,4 млрд рублей. Половина из них пришлась на «семейную» ипотеку (16,2 млрд рублей).
В сентябре, в преддверии грядущих изменений условий программам с господдержкой, доля займов на льготных условиях увеличилась до 60% от общих выдач, которые составили 15 млрд рублей. В первый осенний месяц ипотеку с господдержкой оформили 2,2 тысячи жителей ЦФО, то есть на 61% больше, чем в августе.

По прогнозу Евгения Дячкина, вице-президента, руководителя департамента продаж в партнерских каналах ВТБ, спрос на госипотеку продолжит укрепляться на фоне выросших ставок по базовым банковским программам.

В целом по России по итогам января-сентября физлица получили на покупку недвижимости в различных финансовых организациях 5,4 трлн рублей. Это на 10% превышает итог за весь прошлый год и близко к продажам 2021 года (5,7 трлн рублей).

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